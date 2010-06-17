В БЮТ говорят, что следом за «азаровщиной» появится «тигипковщина»

Проект Налогового кодекса правительства Николая АЗАРОВА позволит налоговикам заниматься политическими расправами за счет простых граждан, заявил министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сегодня во время заседания оппозиционного правительства он отметил, что в случае принятия этого Налогового кодекса «Проект Налогового кодекса не полностью отвечает термину «азаровщина», поскольку появился второй полноценный автор Налогового кодекса - Сергей ТИГИПКО, и сегодня это кодекс АЗАРОВА-ТИГИПКО», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

По словам депутата, проект Налогового кодекса фактически создает скрытые оффшоры на территории Украины, в частности раздел «Администрирование» превращает налоговую администрацию в налоговое Гестапо со всеми признаками: начиная от легализации «стукачей».

Кроме того, по словам А.СЕНЧЕНКО, малый и средний бизнес обманули относительно введения нормы о налоговых каникулах.

«5 миллионов людей, которые работают в малом и среднем бизнесе, которые во время выборов поверили обещаниям ЯНУКОВИЧА о введении налоговых каникул, вложили свои сбережения в дело, - сегодня эти миллионы инвесторов обмануты», - отметил А.СЕНЧЕНКО.

«Циничной ложью Партии регионов также оказались и все обещания о снижении налогов: например, налог с прибыли обещали вместо 25% будет 20%, а в действительности этот налог разделили и в сумме он как был 25%, так и остался; относительно НДС отсрочили достаточно далеко поэтапное снижение, причем временное, не сегодня и не завтра, а на три года», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО также отметил, что с интересом прочитал пункт 4.1.2 Общих положений проекта Налогового кодекса: «Равенство всех плательщиков налогов перед законом, недопущение проявлений налоговой дискриминации, обеспечения одинакового подхода ко всем налогоплательщикам, независимо от социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности». «Здесь бы еще написали: «независимо от цвета волос или в зависимости от политической принадлежности», - сказал народный депутат.

А.СЕНЧЕНКО также обратил внимание на ситуацию, сложившуюся сегодня по отношению к членам оппозиции: «То, что происходит, - это позор для страны, потому что сегодня налоговая занимается политическими расправами за счет каждого налогоплательщика нашей страны».