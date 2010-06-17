Лозинскому продлили арест из-за того, что он медленно читает?

Генеральная прокуратура Украины в конце июля – начале августа планирует передать к суд дело по обвинению бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО и других лиц в причастности к убийству в Голованевском районе Кировоградской области гражданина Валерия Олийныка.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Ориентировочно мы планируем в июле-августе передать дело в суд», - сказал он, напомнив, что расследование уголовного дела уже завершено, пострадавшая сторона ознакомилась с ее материалами и в настоящее время это же делают обвиняемые.

В то же время генпрокурор отметил, что быстрой передаче дела в суд препятствует непосредственно сам В.ЛОЗИНСКИЙ и егерь Голованевского лесничества, которые медленно знакомятся с материалами дела. В частности, экс-народный депутат на сегодняшний день ознакомился лишь с 10-тью томами дела из 38.

В связи с этим обоим указанным лицам продлен срок пребывания под стражей до 1 августа этого года.

Также генпрокурор отметил, что в отдельное производство выделены материалы, в которых фигурируют работники Голованевского райотдела милиции низшего звена, которые преднамеренно занимались фальсификацией материалов дела с тем, чтобы сделать невозможным наказание В.ЛОЗИНСКОГО, прокурора района и начальника районной милиции.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особенного издевательства, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо совершенное на заказ, либо повлекшее смерть пострадавшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.