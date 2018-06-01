Крымские министры-коммунисты пали жертвой «биты» Джарты

Донецкие опять подтвердили правильность известной пословицы о Донбассе и «порожняке». И неважно, что речь идет о Крымской автономии. Выходец из Макеевки (он же премьер правительства АРК) Василий Джарты обещал уволить двух министров-коммунистов – и сделал обещанное. Правда, формально это было сделано голосованием Верховной Рады Крыма. Но кто бы сомневался в лояльности «автономного» парламента к «наместнику самого Януковича».

Итак, в среду от занимаемых должностей были освобождены заместитель председателя Совета министров Крыма Юрий Корнилов и министр науки и образования Валерий Лавров, которые были назначенные в правительство автономии по квоте фракции коммунистов. А представление об освобождении соратников Леонида Грача подал именно Василий Джарты. Человек, о котором злые языки говорят, что вроде бы в далекие годы молодости он был макеевским «авторитетом» по прозвищу «Вася-бита» (слишком уж виртуозно владел орудием игры в бейсбол – но применял его несколько своеобразно).

За снятие Корнилова проголосовало 67 депутатов, за увольнение Лаврова – 69 из 90. Понятное дело, фракция коммунистов в голосовании участия не принимала. Более того, накануне, во вторник, Крымское республиканское отделение Компартии Украины распространило жесткое заявление: мол, требуем освобождения самого Джарты. Глава фракции «Коммунисты» в ВР АРК Вячеслав Захаров внес на рассмотрение сессии проект решения относительно досрочного освобождения Василия Георгиевича от должности председателя Совмина Крыма.

Ну, испугали «Васю-биту» голым документиком! Его и не такие пытались пугать. И вещами куда более серьезными, даже крупнокалиберными. А документ коммунистов действительно «голый», там довольно абстрактно сказано, что Джарты не предоставил весомых претензий к работе министров-коммунистов, а руководствовался в своих требованиях об их освобождении «местью коммунистам за нежелание принимать участие в коррупционных схемах разворовывания богатств Крыма».

Однако ни одного примера таких «коррупционных схем» авторы заявления не привели. Уже в среду на заседании ВР Крыма вышеупомянутый Захаров, обращаясь к Джарты, про один случай коррупцииговорил, но какими-то полунамеками: «Василий Георгиевич, ну мы же помним, как 7-го числа решался вопрос относительно стеклопакетов по 700 тысяч евро, кто приходил, что предлагал, какой фирме отдать. Естественно, что Валерий Васильевич [Лавров] остался тем, кто стоит на букве закона» .

Скажем откровенно, 700 тысяч евро за какие-то стеклопакеты для экс-министра окружающей среды и прежнего руководителя избирательного штаба Партии регионов – не масштаб.

Показательно, что Джарты и не скрывал политических мотивов расправы над Корниловым и Лавровым: «Сегодня коммунисты не входят в коалицию [в парламенте Крыма]. Вышли из коалиции, и потому представительство их во власти ставится под вопрос».

Редкий случай: в первый раз за последние лет двадцать автор этих строк поддерживает коммунистов (тяжело в этом сознаваться после памятника Сталину в Запорожье и их поддержки одиозного Табачника). Именно и исключительно в вопросе увольнения Василия Джарты. Но не по мотивам его «посягательств» на министров-коммунистов. Вот коррупция – это уже ближе к сути дела.

Крым, по крайней мере до каких-то новых «Харьковских пактов», является неотъемлемой территорией суверенной Украины в статусе «автономной республики». Потому любого небезразличного к имиджу нашего государства беспокоит вопрос, кто возглавляет его крупные административные единицы. Не говоря уже о том, какие последствия будет иметь пребывание сомнительных лиц на высоких должностях для имущества, земли и бизнеса на «вверенных территориях».

Не могу судить, насколько достоверной является информация о «Васе-бите» и его бригаде макеевских рэкетиров. А о трех уголовных делах, открытых летом 2005 года, которые якобы вынудили Джарты в авральном порядке выехать из Украины, – известно. Бывшие стражи порядка говорят, что все это стопроцентно правда. Нынешние – что все было сфальсифицировано. Однако когда свежеиспеченный спикер ВР Крыма господин Константинов хвалил свежеиспеченного же премьера Совмина АРК Джарты душевными словами – «такого класса специалистов в Крыму нет, скажем откровенно», – то многие сайты дали эту информацию с ядовитыми заголовками вроде: «Крымский спикер объявил, что людей масштаба Васи-биты ни «Сейлем», ни «Башмаки» не рождали». Если кто забыл, «Сейлем» и “Башмаки” были крупнейшими бандитскими группировками Крыма.

Если кто считает все это «лирикой», то есть и конкретика. С августа 2006-го по декабрь 2007 года Василий Георгиевич возглавлял министерство охраны окружающей среды, которое привлекает политиков разных сил тем, что контролирует НАК «Надра Украины». Это настоящее золотое дно, ведь в ведении компании – разведка и освоение нефтегазовых месторождений. После отставки Джарты ГлавКРУ провело проверку НАК и обнаружило злоупотребления на сумму 285 млн. грн. По данным ревизоров, по заниженным ценам частным компаниям было продано 25 скважин.

Ответственные и до сих пор не найдены. Но апогеем министерской каденции Джарты стала продажа... зданий министерства! До отставки правительства Виктора Януковича НАК «Надра Украины» успел продать два своих здания в самом центре Киева – на ул. Владимирской 34/9-а и Владимирской 34/9-б двум донецким фирмам. Как пишет «Власть денег» , «вскоре над бывшим входом в НАК висела табличка народного депутата от фракции Партии регионов Виталия Борта».

А потому не нужно удивляться, если после очередной смены власти какая-то подобная табличка будет висеть над входом в бывший дом Совета министров Крымской автономии.

Николай Писарчук