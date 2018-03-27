За что правительство увольняет самых успешных губернатора и городского голову

Наибольший парадокс последнего заседания Кабинета министров Украины заключается в том, что правительство обратилось к Президенту Украины с представлением на освобождение тех губернаторов, чьи регионы стали лучшими в стране по итогам первого квартала года. Такое мнение выразил УНИАН работник Министерства экономики Украины, имеющий отношение к подготовке на заседание правительства аналитических материалов о социально-экономическом развитии регионов. (27 апреля пресс-секретарь премьер-министра Валентин МОНДРИЕВСКИЙ сообщил журналистам, что по результатам заседания правительства, на котором рассматривались результаты социально-экономического развития в первом квартале, правительство приняло постановление, которым рекомендовало Президенту освободить от своих должностей председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея ИВАНОВА, Киевской облгосадминистрации Евгения ЖОВТЯКА и Ривнеской – Василия ЧЕРВОНИЯ. Позже, на правительственном портале появилась информация, что это представление делается “за ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития” этих регионов).

Как сообщил собеседник агентства, на протяжении последнего года на заседаниях правительства оценка работы местных органов власти давалась на основании “Порядка определения оценки результатов деятельности Совета министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций”, утвержденного Кабинетом министров. “Порядок” определяет место каждого региона по 32 показателям, после чего выводится интегрированный показатель для общей оценки и подается место каждого региона в общем рейтинге по Украине. “Интегрированный показатель, - отметил собеседник агентства, - выводится по достаточно сложной формуле, в которой максимально учтены различные факторы, поэтому в целом его можно считать достаточно объективным”.

Именно так, говорит собеседник агентства, оценивались достижения регионов и, соответственно, эффективность их руководства на предыдущих заседаниях правительства. В этот же раз, говорит работник министерства, при подготовке материалов на последнее заседание Кабмина рабочей группой было получено указание не вычислять интегрированный показатель развития регионов. Объяснения того, почему изменились подходы, говорит эксперт, предоставлены не были, но, соответственно, участникам заседания и приглашенным на него региональным руководителям были розданы материалы, которые показывают картину по отдельным показателям, но не дают представления о реальном рейтинге региона относительно других регионов страны.

Это дало возможность, говорит эксперт, подвергнуть критике отдельных региональных руководителей по отдельным показателям, и подготовить представление на их освобождение в то время, как в целом возглавляемые ими регионы фактически признанные лучшими в стране.

В подтверждение своих слов эксперт привел расчеты по Киевской области и городу Севастополю.

“Севастополь занимает самые высокие места по многим показателям: соотношение доходов и расходов местных бюджетов (третья позиция по Украине), темпы роста объема иностранных инвестиций (третье место), темпы погашения задолженности по зарплате (второе место). Киевская область вышла на третье место в стране по темпам прироста иностранных инвестиций на душу населения, на четвертую позицию по Украине по приросту среднемесячной номинальной зарплаты и по росту выпуска сельхозпродукции. Если в Украине в первом квартале года темпы роста промышленного производства по сравнению с прошлогодним периодом выросли на 0,2%, то в Киевской области – на 16,4%, а в Севастополе – почти на 54%.

В итоге, говорит эксперт, “когда мы посчитали для себя, вопреки указанию “сверху”, интегрированные показатели, Севастополь уверенно занял второе место по Украине, не намного отстав от лидера - Киева, а Киевская область – третье место, а среди областей даже вышла на первое место, опередив за первый квартал года даже традиционного лидера рейтинга - Днепропетровскую область (общее количество субъектов рейтинга – 27 – УНИАН).

“Однако, напомнил эксперт, вопреки этим данным и какой-либо логике, именно ИВАНОВА и ЖОВТЯКА было решено освободить от должностей” (Ривненская область заняла, по словам эксперта 15 место). При этом, обращает он внимание, на своих должностях остаются руководители областей, которые занимают последние места (Херсонская, Тернопольская, Винницкая и другие).

Как сообщал УНИАН, сразу после появления информации о представлении правительства на освобождение С.ИВАНОВА, Е.ЖОВТЯКА и В.ЧЕРВОНИЯ, все они заявили о том, что не видят объективных причин для своего освобождения “за ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития”. Е.ЖОВТЯК заявил, что на заседании Кабинета министров ему не были выдвинуты никакие претензии как председателю ОГА относительно развития области. Как отметил столичный губернатор, “нет никаких свидетельств ухудшения ситуации в области, напротив, показатели свидетельствуют о значительно более высоких, чем в среднем по Украине, темпах развития области”. Аналогичное заявление сделал В.ЧЕРВОНИЙ, который считает дезинформацией, распространяемой его политическими недругами, сообщения о своей возможной отставке. Решение правительства вызывало также “удивление” у С.ИВАНОВА, поскольку, по его словам, “по основным параметрам социально-экономического развития Севастополь находится на лидирующих позициях в Украине». Он, в частности, напомнил о чрезвычайно высоких темпах роста промышленного производства на севастопольских предприятиях (на 53,9% (в 2005 году +10,9%), и отметил, что “правительственная информация о якобы ухудшении «отдельных показателей социально-экономического развития» региона выглядит по меньшей мере неубедительной».