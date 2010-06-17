Брат Королевской получил кресло замминистра в правительстве Путина

Премьер России Владимир Путин назначил Константина Королевского заместителем министра

Кроме пресс-службы правительства России, эту информацию газете "Сегодня" подтвердила и депутат ВР Украины от БЮТ Наталья Королевская. «Да, это правда. Мой брат пошел на повышение. Как в каждой нормальной семье, мы радуемся успехам друг друга, и я желаю ему удачи», - сказала она.

Константин Королевский родом из Луганской области. До назначения заместителем министра работал первым заместителем руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции правительства Москвы, затем заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.