БЮТ заявляет, что войну Фирташа против Украины поддерживает Янукович

БЮТ требует создания в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии по поводу решения Стокгольмского арбитража по “РосУкрЭнерго”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, “вызывает также удивление то, что сразу после инаугурации ЯНУКОВИЧА из Стокгольмского суда были отозваны представители Украины, а государство оказалось беззащитным в судебном процессе. Очевидно, это было сделано умышленно и сознательно. Учитывая это, Блок Юлии Тимошенко требует создания в парламенте Временной следственной комиссии для расследования обстоятельств преступления, совершенного РУЭ при поддержке новой власти против национальных интересов Украины”, - отметятся в сообщении.

БЮТ выражает глубокую озабоченность и возмущение по поводу того, что уже за несколько месяцев правления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Украине возрождена “тотальная, неприкрытая коррупция во всех сферах национальной экономики и народного хозяйства. Фактически для коррупции убраны все заслоны и запреты, а ее масштабное “возрождение” получило благословение со стороны так называемой новой власти и персонально Президента ЯНУКОВИЧА”.

В пресс-службе БЮТ напомнили, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО в свое время “решительно и бескомпромиссно убрало теневого посредника – “РосУкрЭнерго” - с газового рынка, что вызвало одобрение со стороны всех государств Европы, и убрало коррупцию в газовой сфере”.

”Но сегодня они стремятся вернуться. И как вернуться? Речь идет о взыскании с НАК “Нафтогаз Украины”, а фактически с Украинского государства, миллиардов долларов, заработанных РУЭ в тени и на коррупционных схемах; тех теневых, незаконных миллиардов, которые господин ФИРТАШ потерял в результате антикоррупционных реформ Юлии ТИМОШЕНКО. Нахальству этих дельцов нет пределов. В то время, когда правительство АЗАРОВА слезливо выпрашивает у МВФ 12-миллиардный кредит, половину из этих средств власть готова отдать ФИРТАШУ. Государство Украина в результате этой беспрецедентной по нахальству операции окажется в заложниках теневой структуры”, - отметили в БЮТ.

Кроме того, БЮТ считает, что “самым досадным и диким в этом деле является то, что война ФИРТАША против Украины поддерживается Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Ведь, если бы не воля Президента, то владелец РУЭ, приближенный к Президенту, не посмел бы даже слово сказать о своих “компенсации”, уже не говоря о реальных делах и судебных процессах”.

“Следовательно, у нас есть все основания утверждать, что ЯНУКОВИЧ материально заинтересован в нанесении убытков Украинскому государству. Вместо того чтобы поставить на место нахального дельца, Президент выступил его сообщником. Блок Юлии Тимошенко при это обращается к новой власти в целом и к Виктору ЯНУКОВИЧА в частности, хоть и понимает тщетность надежд. Уважаемые господа, за несколько месяцев своего правления вы сдали все, что могли сдать, и опозорили Украину в мире. Мы понимаем, что вам чуждо именно понятие независимого Украинского государства, которое вы не чувствуете и не понимаете. Но имейте же хотя бы каплю совести. Прекратите издеваться над Украиной. Она вам не принадлежит. Она принадлежит народу и следующим поколениям”, - заявляют в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у “РосУкрЭнерго” в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года “РосУкрЭнерго” было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% “РосУкрЭнерго”.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что “РосУкрЭнерго” получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.