Угроза жизни президента? От кого и зачем?

Публичная декларация угроз президенту Януковичу – это есть давление на главу государства. Главное – держать президента в страхе, вызвать мучительные переживания, фобии и действия, связанные с чувством самосохранения...

«Да, была угроза жизни Президенту. Мы провели достаточно серьёзный комплекс оперативных мероприятий. Угрозу пока еще не устранили. Это был не простой звонок по телефону. Простой звонок или простое письмо не воспринималось бы настолько серьёзно». (Председатель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский).

Первые лица государства, как известно, по закону охраняются всеми возможными и невозможными способами, самыми опытными и профессиональными офицерами спецслужб, техническими и другими специальными средствами.

В любой стране существуют угрозы их жизни, здоровью. Это объективно. Потому, что принимаемые, например, президентом страны решения, не всех устраивают, а кому-то здорово вредят, разрушают их бизнес. После какого-то президентского указа исчезают собственность, «нажитая непосильным трудом», пропадают политические амбиции на власть, можно загреметь на нары и потерять все-все.

Политическая традиция терроризма против первых лиц государства существует в мире, в том числе и в Украине.

В начале века в Киеве убили премьер-министра Столыпина, потом самого царя в далекой Сибири большевики изрешетили пулями, на Ленина покушались много раз, как и на Сталина, Брежнева, Горбачева. В наше украинское время убили банкира Гетмана, взрывали Лазаренко, отравляли Ющенко, и вот теперь, по словам Валерия Хорошковского, существует серьезная угроза жизни Виктору Януковичу.

Удивляюсь одному: почему украинский политический класс так спокойно отнесся к сенсационному заявлению председателя СБУ? Раньше были слухи, домыслы, сплетни. А теперь официальное заявление главного контрразведчика страны.

Разве не понятно, что кроме, собственно, угрозы жизни необычному, нерядовому политику, за которого проголосовали чуть меньше половины избирателей Украины, де-факто существуют угрозы национальной безопасности, дестабилизации общества, правам его граждан.

В любой стране, после такой информации спецслужбы взяли бы под жесткий контроль Интернет, транспорт и связь, государственные границы. На особый режим перевели бы жизнь военных, на улицы вывели личный состав всех силовых структур, невзирая на воинские звания и должности.

После заявления господина Хорошковского каждый гражданин Украины вправе спросить у компетентных людей обличенных властью:

Какие объективные причины (экономические, политические, внешние) есть для того, чтобы на жизнь президента Украины кто-то покушался? Кто заинтересован в этом, за что могут пытаться убить президента? Каким способом и кто может совершиться преступление? И вообще, какие силы и средства, финансовые, информационные, могут организовать и осуществить акцию такого огромного масштаба?

Вообще, все государственные перевороты совершаются в столицах. Более того, в них принимает участие или ближайшее окружение или радикальная оппозиция, проживающая в мегаполисах. Впрочем, очень редко, бывают герои-одиночки, жаждущие «вляпаться» в большую историю.

В связи с этим есть проблема, которая не может не волновать граждан страны. Что, в украинском обществе какой-то особый накал классовой политической борьбы, рабочие и крестьяне с вилами пошли на помещиков и капиталистов?

Никто в Украине не желает появления сценариев, которые много лет дестабилизировали нормальную, мирную жизнь соседних стран. Как, например, гражданская война в России (на Кавказе), этнические столкновения, приведшие к гибели сотен людей в Кыргызстане.

Бог Украину миловал, и мы, украинцы, в праве гордится, что именно в нашей стране впервые на пространстве СНГ демократически, легитимно один президент страны приходил на смену другому в результате народного волеизъявления.

Может, в Украине за время суверенитета родились и выросли наследники Александра Ульянова, Веры Засулич, Азефа Савинкова, Камо? Однако их нет, ну разве, кроме нескольких «городских сумасшедших» районного масштаба.

Народ после революций и бесконечных, перманентных выборов политически деморализован, апатичен, равнодушен, ему плевать с большого дерева на то, кто сегодня у власти. И вряд ли есть причины, которые заставили украинских трудящихся стать той социо-биомассой, в которой бродит и зарождается терроризм и желание убить президента.

Еще вопрос. Кто гипотетически может быть заинтересован в насильственном устранении президента Украины от власти? Если кратко, догадки, гипотезы ...

- Политическая оппозиция, которая не может смириться с поражением на президентских выборах. Естественно, пальцем можно показать только на одного заинтересованного человека. Но простите – это нонсенс, бред, вздор. Впрочем, как учат латиняне, «никогда не говори никогда».

- Люди самой власти, некий «внутривидовой» конфликт, неразрешимая тяжба, «драчка» неких групп влияния в окружении президента.

- Внешние акторы. Некая страна «Х» и ее политики, которые поняли, что президент останется верен Конституции, интересам своей страны и не поддается на уговоры стать марионеткой.

- Некие «заговоры», «мировое правительство», «масоны», лидеры закрытых от публичности мировых финансово-промышленных групп.

- Немножко экзотики. Это могут быть «друзья бурной молодости», лидеры преступного мира, авторитеты и воры в законе.

- И, наконец, это может быть религиозный фанатик, больной, сумасшедший человек.

- Ну и совсем романтично, это женщина, которая может угрожать и даже убить в приступе ревности. В истории масса примеров политических убийств, которые совершили отвергнутые дамы сердца. Говорят, что эсерка Каплан стреляла в Ленина, так как хотела отомстить ему за свою подругу Надежду Крупскую, которой вождь пролетариата изменял с революционеркой Инессой Арманд.

За что могут нанести непоправимый вред здоровью президента? Это может быть личная неприязнь, ненависть, невыполнение политических и экономических обязательств.

Как могут убить президента? Для этого существуют тысячи способов. Мировая история от Цезаря до Кеннеди говорит об изощренности и изобретательности убийц. Человек очень беззащитен перед опасностью быть покалеченным, убитым.

Есть еще одна проблема, без рассмотрения которой невозможно понять заявление господина Хорошковского.

Почему так «прессуют» украинское общественное мнение? Почему с такой огромной агрессивностью внушают гражданам Украины, что существует угроза жизни президента? Аналогия с недавним прошлым очевидна.

Во времена СССР военные пугали империализмом, который и был, оказывается, источником мировых войн. А на самом деле (вне страны и национальности) генералы и маршалы, адмиралы и представители военно-промышленного комплекса кровно заинтересованы в войнах, в том, чтобы оружие и военная техника были востребованы на рынке и обеспечивали баснословные прибыли производителям. Продажа оружия – это новые армии и дивизии, это новые генеральские фуражки и полковничьи папахи.

Почему именно представители украинских спецслужб ведут такую PR-атаку на сознание обывателей? Есть мнение, что PR-компания направлена не на общественное мнение, а на самого президента Виктора Януковича. Охрана президента «пухнет» количественно и ведет себя вызывающе, нарушая все существующие в государстве правовые нормы.

Вспомним, недавний случай, когда офицер охраны Януковича, без причин повалил на землю журналиста телеканала СТБ только за то, что он выполнял свою работу.

Публичная декларация угроз президенту Януковичу – это есть давление на главу государства. Главное – держать президента в страхе, вызвать мучительные переживания, фобии и действия, связанные с чувством самосохранения. «Страх смерти» лучший инструмент парализовать волю президента в борьбе с коррупцией, организованной преступностью, чиновничьим лихоимством.

Никто Америку в Украине не открывает. Публичные декларации угрозы жизни президенту прямо пропорциональны увеличению бюджета на расширение спецслужб, на получение высоких воинских званий, зарплат, пенсий, социального обеспечения.

Другими словами, в Украине желают повторить опыт соседней страны, в которой создано корпоративное, чекистское братство управления государством.

В заключение, специально для честных патриотов, офицеров силовых структур Украины. В Москве, на пресс-конференции российского академика Дмитрия Сергеевича Лихачева спросили:

- А вам жить не страшно?

Он с виноватой улыбкой ответил:

- Жить не страшно, страшно входить в подъезд собственного дома.

Виктор Тимошенко