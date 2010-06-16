Тимошенко: за Януковича ответственны политики, агитировавшие "против всех"

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что руководитель каждой национально-патриотической силы должен признать общую с новой властью ответственность за ситуацию в стране.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня в Хмельницком на встрече с представителями региональной организации Комитета защиты Украины.

"За всё происходящее сегодня в Украине, за все, что делает ЯНУКОВИЧ, несет ответственность вместе с ЯНУКОВИЧЕМ каждый лидер национально-патриотических сил, который агитировал во втором туре (президентских выборов) против всех", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, некоторые политические лидеры демократических сил, которые понимали, что не имеют президентских перспектив, использовали выборы Президента для расчистки политического поля перед следующими парламентскими выборами.

"Они хотели использовать президентские выборы, чтобы окончательно уничтожить меня как их конкурента и открыть себе путь в Западной, в Центральной Украине, в Киеве, добывать себе поддержку людей. Поэтому они так били – так жестко, жестоко, сокрушительно, не думая о том, что будет со страной дальше", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что наибольший вред Украине нанесли именно национал-патриоты, которые призывали либо голосовать против всех, либо не идти на выборы вообще.

"Поэтому нужно тем людям, которые это делали, признать этот грех и, возможно, его искупать, потому что дальше нам нужно двигаться и возвращать то, что уже было в руках украинцев", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.