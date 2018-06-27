Красные и власовцы окружили Украинский дом

Утром в понедельник в Украинском доме стартовало заседание 4-ой ассамблеи общественной Лиги "Украина – НАТО" на тему «Роль общества в осуществлении стратегического евроатлантического интеграционного курса Украины». Это мероприятие так и осталось бы скучным, суховатым, если бы не пикетчики. Еще до начала мероприятия к стенам Украинского дома стали стягиваться люди с беспокойными огоньками в глазах, флагами ПСПУ и КПУ, православными крестами, лозунгами «Где НАТО, там кровь!», «Победа непобедима!» Распевая советские песни вперемежку с какими-то молитвами, сотня антинатовцев блокировала главный вход в здание, где проходило заседание, и принялась проводить митинг.

Антинатовцы подозрительно встречали каждого, кто пытался проникнуть внутрь Украинского дома, и, говорят, через главный вход не пропустили даже советника Президента Олега Рыбачука. В результате действий антинатовцев чуть не сорвался обучающий семинар для парикмахеров. Поскольку главный вход оказался заблокирован, организаторам семинара пришлось показывать его участникам через стекло объявление о том, что он проходит на третьем этаже. Стрелка под объявлением показывала парикмахерам, что им следовало двигаться к другому входу. Одна прогрессивная социалистка, заподозрив в этом тайные знаки, подаваемые друг другу натовцами, завесила красным флагом объявление.

Надо сказать, на митинге можно было увидеть не только прогрессивно-социалистические стяги. Один мужичок держал бело-сине-красный флаг (такой флаг является государственным в России, а также был знаменем помогавшего немцам генерала Власова).

– Это что же, власовское знамя? – спросили мы.

– Нет, это флаг Русской общины Киева, – ответил его хозяин (оказывается, есть и такая).

– А можно узнать вашу фамилию?

– Не надо фамилии.

Пока на пятом этаже Украинского дома проходила ассамблея, на которой ее участники рассказывали друг другу и журналистам о преимуществах НАТО, боковой вход также оказался блокирован. Тут собрались самые буйные тиффози. Они пытались преградить путь участникам заседания, журналистам и перепуганным парикмахерам. Мы, как ни в чем не бывало, попытались войти внутрь, но к нам подбежали бабушки и стали без обиняков спрашивать, какие мы журналисты – «натовские» или «ихние»?

– Натовские, конечно.

– Ах, вы сволочи продажные! – радуясь, что нашли новых жертв, принялись костерить нас старушки. – Кому вы поклоняетесь, негодяи?

– Кровавому доллару!

– Мы будем молиться, чтобы вы сдохли.

– Не трудитесь, мы все равно сдохнем, когда-нибудь!

– Убирайтесь в свою Америку и американку свою возьмите.

– Мы возьмем с собой Наталью Михайловну (Витренко).

– Ее оставьте, гады!

Слово за слово, старушки так возбудились, что принялись распускать руки – они стали толкать нас, бить по фототехнике. Тут к ним присоединились их товарищи-мужчины. Один из них, двухметровый лось, бросился на фотокорреспондентов, снимавших пикет, второй попытался ударить репортера УНИАН, другой журналист сцепился с ним. Милиция встала между нами и беснующимися сторонниками Наталии Витренко. Мы еще хотели побеседовать с антинатовцами, но решили, что если с мужским составом справимся, то старушки нас забьют, не напрягаясь, и пошли прочь.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского