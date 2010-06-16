Азаров собирается договариваться с Фирташем и Газпромом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что сегодня нет ресурсов для выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда относительно "РосУкрЭнерго".

Об этом он сказал в интервью “Украинской службе Би-Би-Си”, опубликованном сегодня.

“Мы не имеем свободных ресурсов – ни финансов, ни газа, чтобы в этот момент 100-процентно исполнить решение суда. Поэтому этот вопрос находится в стадии изучения, чтобы юридически грамотно выйти из ситуации. Но решение суда – это решение суда.”, - отметил премьер.

Он считает, что нужно договариваться. “Но в данном случае я не веду речь о ФИРТАШЕ (один из владельцев "РосУкрЭнерго" Дмитрий ФИРТАШ), потому что речь идет о компании, в которой 50 процентов принадлежит “Газпрому”. Поэтому нам нужно будет договариваться как с российской стороной, так и со стороной, которая представлена украинским владельцем”, - сказал он.

В то же время Н.АЗАРОВ отрицает возможность банкротства "Нафтогаза Украины" из-за этой ситуации. “Нет, конечно, мы не допустим никакого банкротства системы "Нафтогаза". Потому что это главная компания, которая поставляет газ Украине и осуществляет транзит российского газа в Европу. Поэтому ни о каком банкротстве речь не идет. Финансовая ситуация в Украине сложная, но не настолько, чтобы мы допустили банкротство "Нафтогаза", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна возвратить “РосУкрЭнерго” дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".