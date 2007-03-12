Киселев утверждает, что Ющенко не внес кандидатуру Короля на председателя СБУ

Заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще не внес в парламент кандидатуру Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в интервью журналистам.

По словам В.КИСЕЛЕВА, в случае внесения этой кандидатуры в Верховную Раду Украины возникнет «неоднозначная ситуация».

Говоря о кандидатуре Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины, депутат выразил убеждение, что «эта кандидатура не пройдет». По его мнению, парламент по кандидатуре В.ОГРЫЗКО «уже сказал свое слово».

В.КИСЕЛЕВ отметил, что Президенту В.ЮЩЕНКО, председателю ВР Александру МОРОЗУ и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ необходимо встречаться «и договариваться о согласованной кандидатуре».

Он подчеркнул, что «если по ОГРЫЗКО вопрос стояло однозначно, учитывая некоторые моменты, то по КОРОЛЮ ситуация неоднозначна».

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

28 февраля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент повторно внес в Верховную Раду представление на назначение В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЯ.