Рыбачук считает, что начинать надо с установки бронедвери

12:07, 12 марта 2007
Политика
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Безопасность - прежде всего

Олег Рыбачук Советник Президента Украины Олег РЫБАЧУК считает, что в Украине проводится активная антинатовская кампания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Собственно, Украина, как показывает социология, имеет приблизительно 2% тех, кто считает, что они проинформированы. Проблема с осведомленностью заключается в том, что, несмотря на очень интересные и убедительные обещания проведения объективной беспристрастной информационной кампании, социология, мониторинг показывают, что в Украине такой кампании не ведется», - сказал О.РЫБАЧУК. При этом он добавил: «Мониторинг показывает, что ведется хорошо организованная, хорошо скоординированная, и не только внутренними, но и внешними факторами, контркампания». По словам О.РЫБАЧУКА, Украине пытаются доказать, «что нам лучше сидеть и никуда не рыпаться». По его мнению, Украину заверяют, «что ее выбор - ничего не выбирать». При этом понятной кампании, которая бы заставляла задуматься население, не ведется.

О.РЫБАЧУК заметил, что когда человек начинает делать ремонт в собственном жилье, он устанавливает в первую очередь бронированную дверь. По его мнению, и в общегосударственном смысле в первую очередь должны решаться вопросы безопасности.

О.РЫБАЧУК также считает маловероятным вступление Украины в ЕС без членства в Альянсе.

«Если мы искренни в том, что наше будущее в ЕС, необходимо разделять политику безопасности. Так не бывает, что мы хотим интегрироваться в политическое и экономическое пространство, но при этом игнорировать безопасность», - сказал О.Рыбачук.

Он также отметил, что ссылаться на низкую поддержку населения Альянса не является честным, поскольку именно политики создавали эти настроения во время предвыборной кампании.

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