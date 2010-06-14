Азаров: я смотрю не на плюсы, а на минусы - 50% людей не доверяют
15:43, 14 июня 2010Политика
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"Выходит, мы что-то где-то неясно говорим"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ встревожен тем, что около 50% населения Украины не доверяет правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Первого национального телеканала".
"Я бы хотел прокомментировать. Вы сказали: достаточно высокий процент доверия к правительству, к власти. Я для себя вижу другую сторону вопроса - 50% людей не доверяют. Я всегда смотрю не на плюсы, а на минусы. Выходит, мы что-то где-то неясно говорим, если 50% - а это много - нам не верят ", - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом премьер отметил, что правительству необходимо добиваться, чтобы все граждане страны ему доверяли.
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