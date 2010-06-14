Хорошковский: тезис об отделении власти от бизнеса - сумасшедший

Глава СБУ Украины Валерий Хорошковский ставит под сомнение тезис о том, что власть должна быть отделена от бизнеса. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

На вопрос о том, знает ли он еще примеры в истории, когда руководители спецслужб одновременно были крупными бизнесменами, владеющими медиа-активами, Хорошковский ответил:

"Ребята, мы все, на мой взгляд, глубоко ошибаемся. Тезис о том, что бизнес должен быть отделён от политики, - он или идеалистический, или сумасшедший.

Во-первых, этого нет нигде в мире. Абсолютно нигде! Просто есть чёткие законы и процедуры, согласно которым человек, когда приходит в политику, не может управлять своей собственностью. То есть он должен соблюсти юридическую процедуру передачи её в управление. Что мною и было сделано".

Глава СБУ утверждает, что к принадлежащему ему телеканалу "Интер" он "не прикасается, наверное, последние года три".

На встречный же вопрос о беседах с ведущим "Большой политики" Евгением Киселёвым в служебном кабинете главы СБУ, чиновник ответил:

"Мы с ним иногда встречаемся. Но почему вы не допускаете, что есть обычные нормальные отношения, когда просто необходимо поговорить, проанализировать и понять, как среда воспринимает твою личную работу.

... Я от Евгения прошу дать мне информацию о том, как другой пласт жизни реагирует на наши действия, спрашиваю у него совета. Это запрещено?!"