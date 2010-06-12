Бойко: никаких денег и никакого газа мы RosUkrEnergo не отдадим

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО надеется договориться с ОАО «Газпром» по спорным 11 млрд. куб. м газа, чтобы не пострадали ни бюджет, ни газовый баланс Украины.

Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Никаких денег и никакого газа мы из баланса своей страны не отдадим. Мы не пойдем по тому пути, по которому шла председатель нашего предыдущего правительства, когда бездумно куда-то потеряли 11 миллиардов кубов. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы. И поставили, действительно, страну на грань выживания», – сказал он

При этом он добавил, что «это не наш путь, и мы найдем соответствующие интересы и договоренности с «Газпромом» с тем, чтобы ни бюджет нашей страны, ни газовый баланс не пострадали».

Также Ю.БОЙКО отметил, что председатель совета директоров компании RosUkrEnergo, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ уже «получил информацию что быстрого возврата денег не будет».

«Я хочу вам еще раз напомнить, с тем, чтобы у вас не было никаких инсинуаций, председатель совета директоров компании RosUkrEnergo, он же заместитель председателя «Газпрома» России, господин Голубев Валерий Александрович уже получил, во всяком случае, неофициальную информацию о том, что никакого быстрого возврата не будет», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» в отношении экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

Данное решение подтверждает, что спорный объем газа был изъят «Нафтогазом» в нарушение условий контракта о хранении газа с RosUkrEnergo и что «Нафтогаз» обязан возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, находящегося в подземных газовых хранилищах Украины, на тех же условиях, как и до изъятия.

В дополнение, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo порядка 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

Напомним, этот объем газа был изъят НАКом у RosUkrEnergo в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).