Яценюк: налоговая система – это не просто аппарат, который доит экономику

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает нецелесообразным вводить налогообложение доходов с депозитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил в интервью журналистам.

А.Яценюк отметил, что налоговая система – это «не просто аппарат, который доит экономику». По его словам, это в первую очередь механизм, который стимулирует развитие экономики и увеличивает ее доходы.

Лидер «Фронта перемен» заметил, что вопрос налогообложения депозитов затрагивался еще в те времена, когда он был руководителем Национального банка Украины.

«Я тогда сказал, что понятно желание найти дополнительные источники доходов в бюджет. Только этим в тень загоняются депозиты, которые есть в банковской системе», - отметил он.

А.Яценюк подчеркнул, что сначала нужно принять внесенный им в парламент закон об амнистии капиталов.

«Дайте возможность всем официально внести теневые средства на банковские счета, наведите порядок в общей системе налогообложения, а тогда беритесь за налогообложения доходов, которыми в частности являются проценты по депозитным вкладам», - отметил он.

При этом А.Яценюк отметил: «Поэтому моя позиция остается неизменной: сначала нужно по-другому построить всю налоговую систему, а не искать доходы, которые дадут мгновенный эффект». «Ведь иначе в перспективе мы увидим, что с депозитного рынка начнут утекать деньги», - прибавил он.