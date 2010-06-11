Литвин объяснил, почему Грымчак и Парубий до сих пор неприкосновенные

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН возвратил в Генеральную прокуратуру Украины представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН в интервью журналистам в городе Лимассол (Республика Кипр) отметил, что он выполнил решение Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины. По его словам, комитет предложил обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить дополнительные материалы по этому делу, и «с учетом этого и подписано соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру».

В.ЛИТВИН заметил, что в дальнейшем все будет зависеть от того, какую дополнительную информацию предоставит Генпрокуратура, и как будет происходить рассмотрение этого вопроса в профильном комитете. «Главное - какие уроки будут вынесены из того, что произошло», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Киева, 27 апреля, в день ратификации Верховной Радой украинско-российского соглашения о продлении до 2042 года срока пребывания в Украине Черноморского флота РФ народные депутаты Ю.ГРЫМЧАК и А.ПАРУБИЙ подожгли в сессионном зале дымовые шашки.

В рамках возбужденных прокуратурой Киева уголовных дел по этому факту генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО направил в парламент представление о лишении Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ депутатской неприкосновенности.

Депутаты обжаловали действия столичной прокуратуры в Печерском райсуде Киева.