Левочкин хочет знать, что в школах говорят о киевской власти?

Сайт Харьковской Хельсинской группы по правам человека обнародовал приказ управления образования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации «О назначении ответственных по предоставлению информации», по которому педагоги должны информировать власти обо всех общественно-политических мероприятиях в их учреждениях.

Так, в приказе отмечается, что решение принимается во исполнение поручения Киевского городского председателя от 2 апреля 2010 года № 30341 об “усилении внимания руководства Администрации Президента Украины к информации, которая касается городской власти, повышении качества информационно-аналитических материалов об общественно-политических и резонансных событиях в городе и районах, в частности, предоставлении ежедневной оперативной информации о ходе событий в районе”.

Согласно приказу, назначается конкретное лицо, которое должно быть ответственным за предоставление ежедневной информации по управлению образования.

Это лицо должно предоставлять отделу внутренней политики госадминистрации по электронному адресу или факсограммой на следующий день после проведения мероприятий (до 11.00) информационно-аналитические материалы. Эти материалы должны содержать информацию о проведении в заведении образования воспитательных и культурных мероприятий, совещаний с участием руководителя заведения, встреч с представителями трудовых коллективов и общественных объединений и т.п.

В то же время в столичной мэрии УНИАН не смогли оперативно предоставить текст самого поручения Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на основании которого и был обнародован приказ управления образования.

Правозащитники отмечают, что в соответствии с этим приказом, в управлении образования, а также в каждом учебном заведении должны быть назначены ответственные за предоставление информации, которая касается городской власти, а также информационно-аналитических материалов об общественно-политических и резонансных событиях в городе и районах, в частности, предоставление ежедневной оперативной информации о ходе событий в районе.

“Из приказа трудно понять, какая именно информация интересует Администрацию Президента Украины, – то ли информационно-аналитические материалы о проведении в заведениях образования воспитательных и культурных мероприятий, то ли информация о любых событиях, которые происходят в районе и дискуссии по этому поводу среди учителей, учеников, родителей. Еще труднее понять, какое отношение администрация Президента Украины имеет к педагогам, а также установить, какая взаимосвязь существует между учебой детей и политикой, которую проводит Президент”, - отмечают правозащитники.

Они выражают непонимание, почему и ради какой цели педагоги обязаны информировать о каждом шаге и высказываниях коллег, учеников и их родителей. “И совсем непонятно, неужели такое возможно в демократической стране?”, - отмечается в комментарии.

“Создается впечатление, что власть убеждена в приемлемости модели государственного управления, при которой государство имеет право тотально присутствовать во всех сферах общественной жизни. Но хотим напомнить, что государство с такой моделью управления – это тоталитарное государство. Поэтому такой шаг даже на местном уровне можно считать посягательством на конституционное устройство Украины и принцип верховенства права, который провозглашен Конституцией Украины, а также является нарушением со стороны государства Конституции в отношении самих граждан, то есть их свободы (автономности от государства), в частности, свободно высказывать свои мнения без опасения быть наказанными за критику государственной политики”, - подчеркивают в Харьковской Хельсинской группе.