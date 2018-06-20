Хорошковский и телевидение: испытание свободой

Власть в Украине, частью которой Вы являетесь, господин Хорошковский, тяготеет к сворачиванию свободы слова, к авторитарным методам управления и контроля за политической информацией…

Вокруг телевизора, вернее, телеканала номер «5», в стране набрал обороты скандал, способный привести страну к политическому кризису.

Спрашивается, почему все бузят - общественность, политики и особенно «акулы пера»? Причина, кажется, ясна и нет смысла повторяться. Потому, что телевизор в Украине не просто часть реальности, а ящик, который сам создает эту самую реальность. Короче, телевизор – «это штука посильнее, чем «Фауст» Гете.

Никакими «частотами», честными, до неприличия и восхищения судами, а тем более Нацсоветами с его большими и малыми членами, украинского обывателя не обманешь. Нечистое дело. Так, как со времен СССР известно, что если показывают по телевизор балет «Лебединое озеро», то в стране политический переворот, а Генеральный секретарь арестован.

Вот и господин Валерий Хорошковский, которого все, кому не лень, обвиняют во всех смертных грехах, политической нечистоплотности, в личных бизнес-интересах, заявил, что хотел бы получить факты, доказательства своей причастности к сворачиванию свободы слова в стране, просит «объяснить причину и назвать инициаторов этого потока неправды».

Пребывая в депрессии, но набравшись храбрости, беру на себя смелость назвать «и причину, и инициаторов» этого позорного, для украинского политического класса, журналистского сообщества, скандала. Точнее, сформулировать, на теоретико-идеологическом уровне то, что всем нам известно.

Кому как не председателю СБУ знать, что в огромной почти 50-миллионной Украине телевизор – это не только, как мудрствовал Владимир Ленин, «коллективный пропагандист и агитатор», но и психотерапевт, хирург и даже патологоанатом. Для каждого дома, квартиры этот самый телевизор – член семьи. Кстати, лучше коня, жены, кота или собаки, без которых, говорят, невозможно быть счастливым человеком.

Еще телевизор – символ единства украинского народа и его раздоров, инструмент борьбы с внешними и внутренними врагами, оппозиционными политиками и, как писал в «Поединке» Александр Куприн, «студентами, революционерами и конокрадами»,

Украине, господин Хорошковский, впрочем, как и Вам, повезло с самого первого дня независимости. В отличие от других стран СНГ у нас в стране больше частных телеканалов «конструктивного фрондирования», а не серых и скулоутомляющих государственных, как, например, в той же России.

И все же мы не наивные люди и понимаем, что нигде в мире нет независимых СМИ, а в варианте государственного ТВ все до ужаса однозначно. Власть нигде и никогда не относится безразлично к распространению информации и влиянию на общественное мнение. Политики власти всегда манипулируют сознанием и информацией, контролирует и то, и другое в своих интересах.

Ну а если телеканал коммерческий, то собственники просто хотят зарабатывать. Ибо любая информация – это продукт, который продается и покупается. Если, конечно, в стране рынок, в том числе и информационный, телевизионный, рекламный. Где-то прочитал о телевидении, что «если государственное, то дрянь, безвкусица, а если не дрянь, то получается полная антигосударственность».

Хочу особо подчеркнуть, что с приходом нового президента на Банковую кто-то из его окружения решил, что журналисты заигрались и вообразили, что они тоже равноправные участники политической жизни украинского общества и государства. Копируя стилистику Макиавелли, озвучу аксиому удержания власти по-украински: «государь всегда должен помнить, что действия журналистов ослабляют авторитарную власть или ее стремление к таковой».

Все события вокруг украинского Пятого канала с точностью повторяют российскую ТВ-истории 2002–2003 годов. Именно тогда президент Владимир Путин прихлопнул самые мощные и влиятельные в Росси частные телеканалы НТВ, ОРТ, а затем ТВ-6. А затем сделал их государственными. И тоже использовал инструмент «спора хозяйствующих субъектов». А в реальности о колено переломал ростки свободы слова и печати, которые оставил ему в наследство Борис Ельцин.

Рассказывать, что сегодня в России произошло со свободой слова, – не предмет этой публикации, но пример северного соседа, где власть получила абсолютный контроль над информацией, весьма заразительный для украинских политиков, которые полагают, что во власти можно остаться, если не навсегда, то уж точно надолго.

А теперь выводы, или если хотите, те самые «причины и объяснения» для господина, который делает вид, что ничего не понимает.

Во-первых, власть в Украине, частью которой Вы являетесь, господин Хорошковский, тяготеет к сворачиванию свободы слова, к авторитарным методам управления и контроля за, прежде всего, политической информацией. Этого не видит и не слышит лишь слепой и глухой. То есть той деятельностью, которой в основном занимается Пятый телевизионный канал.

У меня подозрение, что «Ваша сильная и профессиональная команда» считает, что украинский обыватель не способен мыслить, сравнивать, получая разную и информацию, с разных телеканалов. Потому и решили, что альтернативная политическая информация, которая не контролируется нынешней властью, должна стать управляемой и подотчетной. Отсюда и категорический политический императив: лишить телепространства информационный Пятый канал. Ведь в будущем непростые политические баталии, латентные сражения, бесконечные выборы.

Во-вторых, полагаю, что скандал вокруг Пятого канала не только политический (о чем я подробно написал выше), но и касается Ваших политических амбиций и притязаний. Так сказать «персонифицированный».

Согласитесь, один человек в восторге от первого места на районных спортивных соревнований, а второй рыдает, получив серебряные награды на Олимпийских Играх. Естественным является желание любого политика стать первым чиновником страны. Власть – это такая зараза, сладкая, крыша может поехать у любого…

В тоже время полагаю, что в нынешнем окружении Виктора Януковича сидят не наивные люди и понимают, что, помогая сколачивать монопольный контроль над телевизионным пространством Украины для господина Хорошковского, они рубят сук, на котором сидят.

Еще жизненный опыт мне подсказывает, что все спецслужбы мира стремятся отгородить свою территорию красными флажками, куда нормальному человеку, а тем более журналисту, дорога заказана. Поэтому, естественно, что из чувства самосохранения общество не должно позволить представителям спецслужб доминировать в политической жизни общества.

Виктор Тимошенко