Польские аналитики: в Украине де-факто изменилась форма правления

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внедряет моноцентрическую систему власти в отличие от модели „баланса и противовесов” различных групп влияния, которая функционировала во времена его предшественников.

Об этом говорится в анализе польского аналитического центра Osriodek Studiow Wschodnich, которым располагает агентство УНИАН.

Эксперты, анализируя первые 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента, отметили эффективность Партии регионов в свержении правительства Юлии ТИМОШЕНКО, формировании собственного Кабинета министров и усилении контроля над судебной системой власти через Высший совет юстиции.

Как отмечают польские аналитики, де-факто Украина опять превратилась в президентско-парламентское государство, которым она была до конституционной реформы декабря 2004 года.

Эксперты отмечают, что „регионалы”, добиваясь поставленных целей, нередко действовали на грани нарушения законодательства и в некоторых случаях нарушали его, в частности, в случае отмены местных выборов.

По мнению аналитиков, сравнительная легкость, с которой Партии регионов удалось сконцентрировать большую часть власти в Украине, может поощрить их к дальнейшей ее концентрации, что может происходить с нарушением демократических стандартов.

Способствовать сосредоточению Партией регионов в своих руках всей власти в стране будет отсутствие крепкой оппозиции, нехватка независимой судебной системы и сильных, свободных СМИ, считают польские эксперты.

«Оппозиционным группам не хватает как программы, так и лидера. ЮЩЕНКО после 5 лет президентства и Юлия ТИМОШЕНКО после более двух лет премьерства не могут с себя сбросить ответственность за доведение государства до нынешнего катастрофического состояния, а попытки популяризации новых лидеров (Арсения ЯЦЕНЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО) оказались неуспешными», - отмечают польские аналитики.