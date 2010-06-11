В Колонном зале КГГА проходит прощание с Александром Зинченко
12:10, 11 июня 2010Политика
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Похоронят на Байковом кладбище
В Колонном зале КГГА проходит прощание с депутатом от БЮТ в Киевском городском совете, генеральным директором Национального космического агентства Украины (2009-2010) Александром Зинченко.
Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с А.Зинченко приехали депутаты Киевсовета и Верховной Рады Украины, известные политические и общественные деятели, журналисты, творческие работники.
Прощание с А.Зинченко будет проходить в мэрии до 12.30. Все желающие попрощаться могут свободно пройти в Колонный зал КГГА.
А.Зинченко похоронят на Байковом кладбище.
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