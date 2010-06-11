Хмара провел ликбез Могилеву

Правозащитник, член правления Украинской народной партии Степан ХМАРА советует министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЁВУ изучить украинское законодательство, а не просто повторять слова Владимира ПУТИНА.

«А.МОГИЛЁВ не оригинален, он повторил слова В.ПУТИНА. Но Украина - не Россия...», - так С.ХМАРА прокомментировал заявление А.МОГИЛЁВА о том, что акции протеста или в поддержку кого-то не должны ограничивать права других людей, поэтому милиция будет продолжать практику блокирования митингов оппозиционных сил.

«Первый признак недемократического общества - когда представители органов власти действуют не в соответствии с действующим законодательством, а руководствуются лишь собственными принципами и желаниями», - убежден политик. С.ХМАРА отметил, что «согласно международному праву, реализация права на мирные собрания не подлежит никаким ограничениям, за исключением тех, что установлены законом и являются необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной или общественной безопасности». «В Украине же, за последнее время, ни один митинг, который заблокировала или разогнала милиция, не ставил под угрозу национальную или гражданскую безопасность», - подчеркнул правозащитник.

Он отметил, что «реализация права на мирные собрания в Украине определяется статьей 39 Конституции Украины и рядом международных документов, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а не личным мнением высших государственных чиновников, даже таких почтенных как министр внутренних дел».

Член Правления УНП убежден, что «господин министр должен сначала изучить украинское и международное законодательство, регулирующее соблюдение прав человека, а уже потом давать указания своим подчиненным разгонять мирные собрания».

«В первую очередь, А.МОГИЛЁВ должен досконально изучить статью 20 Общей декларации прав человека, статью 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что гарантируют право граждан на мирные собрания без силового давления органов правопорядка и являются обязательными для выполнения на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 10 июня министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВ заявил, что акции протеста или в поддержку кого-то не должны ограничивать права других людей, которые не принимают в них участия. «Демократия - это свобода права, и я имею право нормально жить. Любая протестная акция не должна нарушать нормальную жизнь других людей. Если я приду к вам в спальню с барабаном и начну барабанить против того, что птицы садятся на мой балкон. Это нормально?», - сказал министр.

«Поэтому милиция будет принимать меры по охране прав всех людей. Работников милиции на таких мероприятиях будет ровно столько, сколько необходимо для обеспечения охраны общественного порядка», - заявил министр.

Напомним, 4 июня около 200 сотрудников “Беркута” и “Титана” во время пресс-конференции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в “Украинском доме” заблокировали немногочисленный митинг оппозиции возле стадиона “Динамо”. При этом под “Украинским домом” стояли около тысячи сторонников Партии регионов, которым милиция не препятствовала.

Аналогичная тактика окружения участников акции протеста была применена “Беркутом” 3 июня, когда партия "За Украину" пыталась провести акцию под дворцом "Украина", где выступал В.ЯНУКОВИЧ. Так же действовали правоохранители и во Львове, во время визита туда В.ЯНУКОВИЧА 27 мая.

В то же время, 4 июня на пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ отрицал факты блокирования милицией оппозиционных акций протеста. «Я уверен в том, что она не реагирует ни на какие политические цвета той или иной политической силы», - отметил он.