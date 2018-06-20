Кто больше привирает – Акимова или Тимошенко?

Если верить Акимовой, то в мае произошел бум налоговых поступлений... Сначала обнародуйте планы росписей по доходам и расходам, а мы уже сами сможем порадоваться успехам правительства. Если они есть…

У политических деятелей, которые приходят в Украине к власти, всегда почему-то начинает прогрессировать привычка говорить неправду или полуправду. За время правления Тимошенко граждане постоянно слушали дезинформацию о ситуации в экономике страны и подлинных намерений правительственных чиновников. Теперь привычку говорить неправду (или полуправду, которая, как известно, хуже явной лжи), активно осваивают властьимущие из Партии регионов.

Так, первый вице-премьер Андрей Клюев, отвечая на вопрос, почему для аудита деятельности предыдущего правительства была избрана компания Trout Cacheris, какие для этого выдвигаются сроки и в какую сумму обойдется Украине этот аудит, ответил так: «Проводили тендер, и на тендере определили, какая компания. Поэтому здесь все прозрачно».

Очень хотелось бы узнать, когда же этот тендер проводился, где размещалась информация о нем, какие компании приняли в нем участие, какую цену предложили другие участниками и какую заплатят из бюджета Trout Cacheris. А если уж компанию избирал непрозрачно, неизвестно какую сумму решили выплатить ей за счет налогоплательщиков, то зачем в этом случае говорить очевидную для всех неправду?

Плохую привычку говорить полуправду, к сожалению, начинает демонстрировать и первый замглавы администрации президента Ирина Акимова. Ее заявление о том, что Госбюджет Украины за января – май 2010 года перевыполнен на 8,8%, может вызвать лишь ощущение дежавю. Нас почти весь прошлый год кормили информацией о том, как доблестное правительство во главе с госпожой Тимошенко перевыполняет план мобилизации средств в Госбюджет, даром что все понимали: с выполнением плана поступлений ситуация с каждым месяцем только ухудшается. Данных за май еще нет (правительство Азарова имеет привычку обнародовать эту информацию почти с месячной задержкой), поэтому могу лишь сослаться на данные Казначейства о поступлениях в Госбюджет за января – апреля.

В частности, Казначейство сообщало: «Временной росписью доходов (с изменениями) на января – апрель 2010 года предусмотрено поступлений в общий фонд в сумме 65731,4 млн. грн. Фактически за этот период в общий фонд государственного бюджета поступило 58154,1 млн. гривен, что составляет 88,5 % назначений на января – апреля 2010 года».

Если верить госпожа Акимовой, то в мае произошел просто бум налоговых поступлений. Все налогоплательщики бросились помогать налоговикам и таможенникам перевыполнять планы выплаты налогов просто ударными темпами. Интересно, почему власть предержащие постоянно хотят держать нас за дураков? Напомню, что одной госпоже привычка говорить неправду обернулась тем, что ей просто перестали верить миллионы избирателей, голосов которых ей не хватило на президентских выборах.

Если госпожа Акимова или еще кто-то из власть предержащих и дальше будут рассказывать о выполнении и перевыполнении Госбюджета, то сначала обнародуйте планы росписей по доходам и расходам, а тогда мы уже вместе сможем радоваться успехам правительства. Как говорил Жванецкий, спорить о вкусе ананасов лучше с теми, кто их ел.

Борис Кушнирук, экономист