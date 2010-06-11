Украина не получит кредит МВФ из-за решения Стокгольмского арбитража?

Украина может не рассчитывать на получение от Международного валютного фонда очередного транша кредита из-за решения Стокгольмского суда, который обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo более 12 млрд. куб. м газа.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии политолога Владимира ПОЛЯКОВА относительно решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении RosUkrEnergo газа.

«Бюджетная дыра в результате решения по RosUkrEnergo может достигать для Украины около 5 млрд. долларов, что соизмеримо с траншем МВФ. Поэтому Международный валютный фонд вряд ли будет кредитовать экономику, где власть отдает 5 миллиардов спонсорам своей избирательной кампании, просто так и почти без борьбы. Тем более что МВФ ставит жесткие условия относительно уменьшения дефицита украинского бюджета», - считает эксперт.

Вместе с тем В.ПОЛЯКОВ предположил, что МВФ может порекомендовать украинскому правительству не передавать RosUkrEnergo газ.

«С другой стороны, на пути планам окружения ЯНУКОВИЧА по передаче газа «Нафтогазом» структуре Дмитрия ФИРТАША может стать тот же МВФ, который выставит украинской правительственной делегации достаточно жесткие требования относительно недопустимости финансирования подобных коррупционных сделок из госбюджета. Тем более, что часть правительства АЗАРОВА, особенно финансово-экономический блок, рассчитывает на средства МВФ для осуществления анонсированных реформ», - подчеркнул В.ПОЛЯКОВ.

По словам политолога, сейчас команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА своими действиями относительно RosUkrEnergo угрожает стратегическим интересам государства, которое становится заложником внешних игроков, в первую очередь России, которой в результате ослабления «Нафтогаза» и неполучения кредита от МВФ будет легче взять под контроль стратегические отрасли Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» относительно экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, который принадлежал RosUkrEnergo.

К тому же, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзита и хранения газа.

9 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допустил обжалование Украиной решения Стокгольмского арбитража в тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.