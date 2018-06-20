100 дней дрейфа Януковича в сторону Москвы

Через сто дней после президентских выборов 2010 года в Украине поселились два призрака: первый – это злой дух восстановления авторитаризма, второй – беспокойное привидение имперских стремлений России.

Миллионы украинских патриотов с тревогой наблюдали за тем, как российские солдаты шагали через киевский Майдан, сердце Помаранчевой революции, во время празднования победы Советского Союза во Второй мировой войне. Севастополь, жемчужина Черного моря, был отдан в качестве базы российскому флоту вплоть до 2042 года. Кремлевские правители встречаются с представителями администрации президента Виктора Януковича чуть ли не еженедельно, так, будто Украина стала российской провинцией.

Возможно, этого стоило ждать. Три месяца назад половина украинских избирателей отдала свои голоса за Януковича, который пообещал возродить «потерянную» дружбу с мощным северным соседом Украины. Однако вторая половина страны не избирала этот путь. Сегодня они из всех сил пытаются защитить собственную идентичность как украинцев и спасти едва оперившуюся демократию. Результат этой борьбы может определить будущее Европы на долгие годы.

Стремительное движение к объединению с Россией происходило на наших глазах и почти за одну ночь. Когда Янукович совершил свой первый зарубежный визит в Брюссель, его приняли там тепло. Президент Европейской Комиссии Жозе Мануель Баррозу стоял рядом с ним и заявил, что укреплениие связи между Европейским Союзом и Украиной – среди основоположных интересов обеих сторон. Янукович также провозгласил, что европейская интеграция ключевой приоритет его внешней политики. В начале апреля его приветствовали в Вашингтоне как избранного демократическим путем лидера суверенной страны. Сенсационное обещание украинского президента отказаться от высокообогащенного урана сделало его звездой ядерного саммита.

Многие из нас, кто был свидетелем его выступления перед бизнес-сообществом в гостинице «Виллард» в Вашингтоне, были приятно удивлены его откровенным разговором и обещаниями будущих реформ, стабильности и экономического развития. Никто не мог предвидеть, что всего через несколько дней новоизбранный лидер Украины поддержит отрицание Россией исторического факта Голодомора как геноцида украинского народа, организованного сталинским режимом. Это свело на нет несколько лет усилий предыдущей администрации, посвященных тщательным исследованиям засекреченных архивов и беседам с людьми, выжившими в этой трагедии и прежде боявшимися говорить о ней вслух.

Следующая ошеломляющая тенденция подтвердила, что новый президент Украины склонен к авторитарному стилю правления. В конце апреля без всяких объяснений или публичных обсуждений Янукович подписал с президентом Медведевым соглашение, по которому российскому Черноморскому флоту позволили остаться на украинской территории еще на 32 года. Беззастенчиво проигнорировав Конституцию Украины, которая запрещает базирование иностранных вооруженных сил на украинской земле, и широкие протесты общественности, Янукович протолкнул это соглашение через парламент. Последующие кулачные драки и метание яиц телевизионные каналы показали по всему миру как еще один смешной случай в процессе законотворчества в Украине. На самом же деле, это стало отчаянной попыткой маргинализированной и бесправной оппозиции сопротивляться грубому давлению власти.

С той же настойчивостью и скоростью Янукович провел «реформы» в других сферах. Он отложил на неопределенный срок местные выборы и распустил национальную комиссию по утверждению свободы слова. Его правительство обсуждало возможность отмены требования об озвучании иностранных фильмов на украинский язык и отменило обязательные экзамены по украинскому языку в университетах; эти шаги можно рассматривать только как попытки унизить государственный украинский язык и растущую национальную идентичность в интересах русскоязычной постсоветской культуры, которая более податлива к возрождаемому авторитаризму.

Главное достижение Помаранчевой революции - свобода слова - стала следующей жертвой. Попытки правительства Януковича ввести цензуру и контроль над СМИ вызвали протест со стороны украинских журналистов и организаций по защите свободы слова во всем мире. Сегодня появляется все больше свидетельств того, что СБУ внимательно следит за потенциальными источниками оппозиционных настроений среди журналистов и студентов высших учебных заведений.

Такое развитие событий должно вызывать беспокойство на Западе, поскольку Россия может вынудить послушную Украину объединить свои стратегические отрасли промышленности и даже пойти дальше, интегрируя свою наибольшую газовую кампанию с Газпромом. Лидеры в Европе и США могут проснуться однажды утром и увидеть новые реалии, где мощные энергетические ресурсы Украины и ее основные отрасли промышленности снова контролируются Кремлем. Безусловно, недавнее вмешательство России во внутренние события в Беларуси, Азербайджане, Грузии и Киргизстане демонстрирует, что такой план является истинной целью команды Путина-Медведева.

Но еще не все потеряно. Украина все еще имеет энергичное гражданское общество, относительно свободные СМИ и некоторые демократические институты. Сегодня эти группы следят за злоупотреблениями правительства и пытаются оказывать сопротивление, надеясь, что Украина все еще может стать цивилизованным европейским государством. Но демократическим силам в Украине нужна помощь.

Финансовая поддержка международных институтов, таких как МВФ, и соглашение о зоне свободной торговли с ЕС должны быть предоставлены только при условии, что новое правительство пообещает осуществить серьезные экономические и социальные реформы, ввести верховенство права и защитить свободу слова.

Сохранение демократической и независимой Украины имеет решающее значение для более широкого региона. Как сказал Збигнев Бжезинский, имперские амбиции России не смогут быть реализованы в полной мере без контроля над Украиной. Многие российские демократы, которых преследуют в собственной стране, считают, что лучший путь для введения демократии в России - ее выживание и процветание в Украине. Но если Запад не заставит новое правительство держать свое слово, Украина может опять вернуться в сферу влияния России и будет потеряна для демократического мира на много лет, как уже случалось в прошлом.