Программа экономических реформ от Януковича: и что это было?

Верит ли кто-то, что Янукович, Азаров, Клюев, Бойко, Литвин, Симоненко готовы начать c себя?.. Странно, что над таким документом работали специалисты известной консалтинговой компании... В ходе торжественных мероприятий, посвященных первым ста дням президентства Виктора Януковича, было официально объявлено о разработанной под его руководством программе экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», рассчитанной на 2010-2014 годы. Правда, с оглашением программы спешили, как в советские времена со сдачей объектов под праздничные даты. Объект провозглашали построенным, торжественно разрезали красную ленту, а затем годами доводили его до более-менее надлежащего состояния.

С этой программой, похоже, будет то же – ее обнародовали, но потом честно признавали, что многие блоки вопросов нужно еще доработать. Поэтому делать выводы о программном документе Януковича, его ценности и реалистичности довольно непросто.

Три модели: готова ли политическая верхушка начать с себя? Но прежде всего хочу напомнить о возможных подходах к реформированию страны.

История знает три основных модели реформирования.

Первая – ускоренная авторитарная модернизация. Эта модель предполагает очень жестокий, диктаторский или почти диктаторский режим власти с опорой на полицейский контроль, утеснением гражданских и экономических прав и свобод. Власть готова провести реформы, даже с использованием физического террора, подавляя любое сопротивление, связанное с реализацией непопулярных действий в первую очередь в социально-экономической сфере. Хрестоматийными примерами такой модели можно считать Чили, Южную Корею, Тайвань. В известной мере к ним можно отнести послевоенную Германию и Японию, где реальная власть контролировалась правительством Соединенных Штатов. К странам, которые проводили - или более-менее успешно проводят - авторитарную модернизацию, можно также отнести Китай и Малайзию.

Вторая модель основана на широком общественном доверии к правительству и его действиям. Такой путь модернизации в свое время избрали немало стран. Например, постфранковская Испания, Новая Зеландия, Сингапур, наши соседи по Центральной Европе – Польша, Чехия, балтийские страны (особенно Эстония).

Третья модель реформ – это неспешные поступательные изменения, растянутые на много лет. Классическим примером можно считать Италию. Таким же путем движется Индия.

Можем ли мы сказать, что нынешняя власть в Украине имеет возможности для реализации первой модели реформ? Хотя сегодняшних властьимущих тяжело заподозрить в демократических склонностях, считать их способными стать эдаким коллективным Пиночетом никак нельзя. Украина не только не Россия, но и не Чили, не Тайвань и не Южная Корея. Причин тут много, но не о том речь.

Вторая модель предусматривает формирование правительства общенационального доверия. Однако Янукович и Партия регионов отказались от такого пути, решив не совсем конституционный образом сконцентрировать всю власть в своих руках. Учитывая особенности украинской электоральной географии, такой путь исключает общенациональную поддержку многих объективно непопулярных действий правительства, которые то будет вынуждено проводить. Кроме того, формирование правительства доверия должно было бы предполагать, что политические и бизнес-элиты готовы начать реформы с непопулярных шагов относительно самих себя. Прежде всего это касается укрощения коррупции путем установления общественного публичного контроля за доходами, расходами и состояниями чиновников, особенно находищихся на властном Олимпе, реального сокращения государственных расходов «на себя любимых», введение высоких налогов на дорогую недвижимость и предметы роскоши.

Верит ли кто-то, что Янукович, Азаров, Клюев, Бойко, да и Литвин с Симоненко, готовы к этому? Уверен, что таких наивных в нашем государстве не найдется. Так что никакого общенационального доверия к власти, которая попытается проводить реформы лишь за счет миллионов граждан, не будет. А реформировать страну без общественной поддержки и невозможности при этом установить диктаторский режим – тщетный труд.

А третья модель? Она для нас неприемлема хотя бы из тех соображений, что у нас нет лишних 40–50 лет для постепенного исправления экономики. За это время мы или развалимся на удельные княжества, или будем поглощены соседними «беспредельщиками» - тоже слабыми, но более хищными.

Программа экономических реформ: и что это было?

Вернемся к самой программе. С одной стороны, в этом документе изложено много идей, которые и в самом деле требуют реализации, но с другой – весь он напоминает детский конструктор, из которого можно сложить машинку или кораблик, хотя удастся ли, - будет зависеть от сообразительности ребенка и его родителей, в частности от понимания, как и в какой последовательности совмещать детали и блоки конструктора.

Блоки программы, похоже, писалась разными группами без общего осознания – чего именно достигнет страна в результате реформ. Она в целом написана так, будто Украина зависла где-то в безвоздушном просторные, вне контекста мировых событий и тенденций. Это особенно странно, поскольку, как утверждают, к подготовке программы привлекали специалистов известной консалтинговой компании «Маккензи».

Общеизвестно, что подготовка стратегии начинается с определения ее цели. Причем цель должна быть реалистична и ее действительно стремятся достичь. Ни один бизнесмен не будет ставить перед собой цель, которую он на самом деле не собирается достичь. Именно под достижение цели строится вся стратегия.

Если речь идет о реформах в стране, то не факт, что люди при власти действительно хотят того, что они публично провозглашают. Такое противоречие между публично провозглашенной и истинной целью может с легкостью похоронить все реформы.

Из программы невозможно понять, какую экономику планируют сформировать в результате реформ. Какое место Украины видят ее разработчики в глобализированной международной системе разделения труда и с какими вызовами мы при этом сталкиваемся. На чем ,как страна, постараемся специализироваться. Что будет основой будущей реформированной экономики – крупные корпорации, производящие примитивную продукцию с низким уровнем добавленной стоимости, или, может, наоборот – стремящиеся производить сложную наукоемкую продукцию? Или, может, основой экономики будет большое количество малых и средних предприятий?

То же касается аграрного сектора. На какие компании правительство планирует опереться – на крупные агрохолдинги, как в Латинской Америке, или на малые и средние аграрные предприятия и фермеров-единоличников? Я не рассматриваю сейчас, что эффективнее для Украины. Но как можно, четко не определив цели, сформировать задачи, реализация которых должна обеспечить их достижение?

Идем дальше. После определения цели в стратегии рассматриваются имеющиеся ресурсы, сильные и слабые стороны той компании или страны, которую хотят реформировать. Дальше описывают окружающую среду, основные риски, имеющихся и потенциальных конкурентов, с которыми компания или государство неминуемо столкнется. И только потом расписывают мероприятия, которых нужно провести, с оценкой того, насколько они продвигают вас к определенной цели. Но всего этого в программе Януковича а-ля детский конструктор, к сожалению, нет...

А значит, ей недостает внутренней логики. Кроме того, в ней куча несогласований, недостает целых блоков вопросов, которые требуют решения.

Так, в разделе, где описываются шаги по реформированию межбюджетных отношений, указано, что «реформа межбюджетных отношений должна быть тесно связана с реформой местного самоуправления и административно-территориальной реформой, которая обеспечит создание системы административно-территориальных единиц, способных выполнять возложенные на них функции». Но ни слова об этой реформе в программе нет. Не успели, не дописали. Обещают осенью.

Но, несмотря на это, нам радостно сообщили, что правительство только что согласовало проект нового Бюджетного кодекса, где выписана новая система межбюджетных отношений. Интересно, а этот новый Бюджетный кодекс подготовлен с учетом положений ненаписанного раздела об административно-территориальной реформе?

В программе вообще нет блока об административной реформы. В то же время без реформы административной системы и бюрократического аппарата никакие реформы невозможны. Это должно быть краеугольным камнем реформ, иначе они будут неминуемо завалены бюрократической системой. Для примера можно привести успешный опыт реформ в Грузии, которые проводит президент Саакашвили. Начали там именно с административного аппарата...

С реформированием административного аппарата тесно связаны системные меры по противодействию коррупции, но этого блока в программе тоже нет.

В документе не прослеживается комплексный подход к проблеме борьбы с бедностью.

И таких пробелов и неразъясненных мест в ней множество.

Она не дает ответов на ключевые вопросы по обеспечению национальной безопасности страны в разных ее аспектах – продовольственном, энергетическом, финансовом, интеллектуальном.

Вы не найдете здесь рассмотрения проблем, связанных с диверсификацией снабжений энергоресурсов. И это при том, что в условиях значительного роста их потребления, диверсификация и энергетическая независимость объективно становятся одними из самых главных вызовов для большинства стран мира.

Несогласованность решения тех или иных вопросов вызвана, очевидно, плохим пониманием их авторами программы. Скажем, непонимание нюансов взаимосвязи между блоками вопросов по реформе в энергетическом секторе и в ЖКХ породило откровенные глупости. В частности, приватизацию теплогенерации планируют завершить до 2014 года, а один из ключевых вопросов реформы ЖКХ – формирование во всех жилых домах ОСМД планируется ввести тоже с 2014-го. Хотя очевидно, что сначала нужно реформировать механизмы функционирования многоэтажных жилых домов, запустив систему мер энергосбережения (с соответствующими источниками финансирования) и только потом проводить приватизацию теплогенерации.

Не менее «логично» в программе выписана идея передачи функции регуляции тарифов на услуги ЖКХ на центральный уровень – с формированием еще одной бюрократической структуры, которая будет определять коммунальные тарифы по всей стране. Интересно, понимает ли кто-то из этих «типа рыночных реформаторов» всю абсурдность такого шага – чтобы из Киева определялись все тарифы по всем населенным пунктам страны? Понимают ли они, что себестоимость большинства коммунальных услуг объективно будет разной в разных населенных пунктах, в зависимости от расположения источников тепло- и энергоснабжения, воды, объектов мусоропереработки и свалок? А если вспомнить еще и состояние домов – когда и из чего они построены. Как, сидя в Киеве, планируют определять для них тарифы?

Вместо быстрых мер реформирования ЖКХ, создания конкурентной среды в сфере коммунальных услуг и обеспечения силами Антимонопольного комитета контроля за тарифами естественных монополистов (с одновременным формированием механизмов, позволяющих сузить сферу их деятельности), «зумники» из правительства формируют еще одну бюрократическую структуру.

…К какому выводу приходим? Какие-то спорадические реформы с целями, маловнятными даже для самих правительственных «реформаторов», наверное, будут. Просто другого выхода нет. Никто не будет финансировать украинскую экономику – с ее абсурдно популистской социальной системой и фантастически неэффективным ресурсопотреблением. Другое дело, что реформы эти будут носить откровенно антинародный характер, миллионы граждан будут вынуждены затягивать пояса, хотя реальной ответственности за построение современного экономически эффективного государства правящая верхушка брать на себя не желает.

Борис Кушнирук, экономист