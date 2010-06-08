Ющенко "сдал" Бандеру за должности для своих людей?

Представитель партии «Наша Украина» Сергей АРБУЗОВ, который недавно стал членом наблюдательного совета Укрэксимбанка, опроверг связь между назначениями представителей партии на высокие посты и якобы молчанием относительно темы героизации Степана Бандеры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины». Комментируя информацию в СМИ, что якобы экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО специально позже предусмотренного строка подал апелляцию на решение суда о признании недействительным указа о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины, якобы сторговавшись за несколько постов для представителей своей партии, С.АРБУЗОВ сказал, что это не отвечает действительности. По его словам, позитивным есть то, что «власть назначает на ключевые посты в государстве не только представителей провластных партий, но и оппозиции». Он подчеркнул, что это означает, что «людей выбирают исходя из их профессиональных качеств, а не политической принадлежности». «Более того, мы не скрываем своих политических симпатий. Я много лет являюсь членом партии «Наша Украина» и не собираюсь менять своих убеждений», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 26 мая 2010 г. №359 прекратил полномочия члена Наблюдательных советов ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины» Валерия МУНТИЯНА.

Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте правительства.

Кроме того, Кабмин назначил членом НС «Ощадбанка» председателя Набсовета «Укрэкимбанка» Игоря СОТУЛЕНКО. Членом Набсовета «Укрэксимбанка» назначен советник председателя правления АБ «Украинский Бизнес Банк» Сергей АРБУЗОВ.