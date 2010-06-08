Генпродюсер: с новыми частотами ТВі стал бы серьезным конкурентом

Инициаторы иска к ТВі опасаются, что с получением новых частот телеканал начнет составлять им существенную конкуренцию.

Об этом в интервью «Главкому» заявил генеральный продюсер ТВі Сергей ДЕМЬЯНЧУК.

«Мы получили частоты для развития. Поэтому они (U.A.Inter Media Group – УНИАН) захотели их отобрать. Неправда, что мы им не конкуренты. Зритель – он один для всех, а потому все каналы между собой конкурируют. Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию по сравнению с тем же периодом прошлого года, наш канал без увеличения покрытия вырос в рейтинге на 30%! Сначала года у нас хорошая динамика роста по кабелю и по спутнику», - сказал генпродюсер ТВі.

По его словам, зрители все активнее начинают смотреть ТВі. «Мы вдвое увеличили объем информационного вещания. У нас с мая – два выпуска новостей, ежедневная политическая программа «Правда» с ведущими Виталием ПОРТНИКОВЫМ и Романом СКРЫПИНЫМ, проект журналистских расследований с Артемом ШЕВЧЕНКО. В прошлую субботу мы запустили совместный проект с «Магнолия ТВ». У нас по воскресеньям идет аналитическая итоговая программа «Черное-белое» с Мустафой НАЕМОМ. Объем производства собственного продукта у нас такой, как у национальных телеканалов», - отметил С.ДЕМЬЯНЧУК.

«Конечно, конкуренты боятся. Мы – потенциально угрожаем их бизнес-интересам», - добавил генпродюсер телеканала.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, суд удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к «5-му каналу» и ТВі. По словам члена наблюдательного совета «5-го канала», народного депутата Юрия СТЕЦЯ, суд полностью удовлетворил требования истца и признал недействительным решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот «5-му каналу». «По факту - забрать лицензию у «5 канала» и телеканала ТВі и других телеканалов», - отметил Ю.СТЕЦЬ.