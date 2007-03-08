Ющенко считает энергосистему Украины составляющей европейского рынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит будущее энергетическое сотрудничество Украины из ЕС в рамках новой энергетической политики евросообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Украинская энергетическая система, включая газотранспортную артерию, является неотъемлемой составляющей европейского рынка. Перспективы ее использования для нас формулируются в основах европейской энергетической стратегии”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, сегодня во время саммита Европейской народной партии, в котором он принимал участие, он услышал очень интересные мысли относительно последующего развития энергетики Европы.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сотрудничество в отрасли энергетики должно стать одним из ключевых пунктов нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, в начале января Еврокомиссия представила проект Европейской энергетической политики.

8-9 марта Совет ЕС (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС) должен определиться относительно этих предложений Еврокомиссии.