Позиция Литвина может «утомить» группы влияния в ПР?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что перевыборы в парламент могут быть инициированы одновременно с выборами в местные советы осенью этого года или весной 2011 года «с подачи» новых политических проектов, понимающих важность нынешнего момента для их идеологического позиционирования.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

Отметив, что сегодня вопрос перевыборов парламента является актуальным для ряда политических проектов, В.БАЛА подчеркнул, что «это актуально, прежде всего, для Партии регионов, политических сил ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКА, а также для новых политических проектов, таких как «Коммунальный фронт» и «зеленые» и другие региональные, локально ориентированные проекты».

Таким образом, заявил эксперт, сегодня существует общественный запрос на проведение парламентских выборов, который поддерживают как на уровне фракций в Верховной Раде, так и вне парламента. «При обострении дискуссии относительно даты местных выборов с технической точки зрения вполне возможно «продавить» и парламентские перевыборы», - добавил он.

По мнению В.БАЛЫ, вопрос местных и внеочередных парламентских выборов сегодня зависит от условий функционирования коалиции.

«Проведение местных и внеочередных парламентских выборов может стать дополнительным стимулом в переговорах о переформатировании коалиции и степени влияния каждого ее субъекта на участие во власти. Скажем, позиция ЛИТВИНА может «утомить» ряд групп влияния в ПР, жаждущих разделить квоту Блока Литвина во власти. В этом случае можно говорить о формировании довыборной коалиции с тем же ТИГИПКО и новыми проектами, а также о динамичном инициировании перевыборов под такие договоренности», - отметил директор АМС.