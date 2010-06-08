Бойко: российский проект угрожает национальным интересам Украины

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что строительство газопровода «Южный поток» представляет угрозу национальным интересам Украины в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил сегодня журналистам в Стамбуле.

«Южный поток» однозначно не входит в интересы Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы наша газотранспортная система больше была загружена. А появление конкурентов, которым есть «Южный поток», является угрозой нашим национальным интересам в газовой сфере», - сказал министр.

В то же время он выразил уверенность, что этот проект будет реализован нескоро, ведь, по словам Ю.БОЙКО, строительство «Южного потока» будет стоить очень дорого, и «не отвечает интересам практически никого, кроме желания российских партнеров получить дополнительный транзитный маршрут».

«Рано или поздно Европейский Союз столкнется с проблемой, что необходимо будет сделать выбор между «Набукко» и «Южным потоком», ведь эти газопроводы выходят на один и тот же рынок», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также отметил, что украинская сторона «настойчиво ставит вопрос перед Европейским Союзом, чтобы он определился, какой проект поддерживает».

«От этого зависит понимание нашего взноса в эту систему, ее модернизации», - отметил министр.

«По крайней мере, недавно мы получили заверения от Европейского Союза, что для них приоритетом является проект «Набукко». Нам не понятно то, что отдельные члены ЕС подписывают соответствующие соглашения с Россией по прокладке «Южного потока» в противовес, собственно, официальной позиции Европейского Союза», - отметил Ю.БОЙКО, и заметил, что украинская сторона получит от Евросоюза ответы на эти вопросы.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Российская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 километров, максимальная глубина – более двух километров. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м за год.

Для реализации сухопутной части проекта за границей с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Положениями этих документов предусмотрено создание совместных проектных компаний для выполнения ТЭО проекта и, в случае подтверждения технической осуществимости и коммерческой целесообразности, последующего проектирования, строительства и эксплуатации газопровода «Южный поток» на территориях стран-участниц.

Вчера, 7 июня, в Москве ОАО «Газпром» и компания DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) подписали устав совместной проектной компании (СПК) South Stream Greece S.A, которая создается на паритетных принципах «Газпромом» и DESFA S.A. для реализации греческого участка проекта «Южный поток».