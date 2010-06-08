Тимошенко просит не молчать, а сама обратится в ПАСЕ

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ обратится в Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы в связи с лишением двух телеканалов частот вещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы передадим комплексно все эти материалы в Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где также, я убеждена, есть все основания рассмотреть такие решения и такие поступки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, парламентская фракция БЮТ будет инициировать 16 июня рассмотрение на пленарном заседании Верховной Рады инициированного оппозицией проекта постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию фактов противодействия свободе слова.

«Мы обратимся также в Комитет ВР по вопросам свободы слова и будем требовать, чтобы безотлагательно было проведено заседание и чтобы были даны оценки того, что происходит сегодня с лишением частот «5 канала» и ТВі», - сообщила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что в таких условиях ни общество, ни политики не имеют права молчать.

«Единственное, чего мы не имеем права сегодня делать, - это пропустить и дать возможность завершить сценарии (по сворачиванию свободы слова и уничтожению правосудия – УНИАН), особенно учитывая, что на следующей сессионной неделе они планируют довести до логического завершения принятие соответствующего закона об окончательном уничтожении системы правосудия в Украине. Я прошу вас, не молчите», - призвала она.

В то же время лидер БЮТ считает бесперспективным обжалование в апелляционном порядке решения Окружного административного суда Киева по лишению двух украинских телеканалов частот вещания.

«Было бы неплохо обратиться в Высший административный суд, в Апелляционный административный суд. Я думаю, что каналы это будут делать, без сомнения. Но, зная, как складывается ситуация, и в апелляционном, и в ВАСУ, я, к сожалению, здесь должна с большой вероятностью сказать, что каналы не смогут выиграть эту борьбу, потому что я убеждена, что без высшего «освящения» Президентом ЯНУКОВИЧЕМ этого события никогда бы не произошло», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также допускает, что открытое письмо коллектива «5 канала» на имя Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА останется без рассмотрения.

«Рассчитывать на то, что сработает письмо журналистов, направленное Президенту, было бы утопией, потому что именно ЯНУКОВИЧ такую команду и отдавал. Я убеждена, что и обращаться в суды – утопия, потому что они живут также сегодня не по закону и Конституции, а живут по указаниям, которые опять же будут раздаваться от одной персоны – от ЯНУКОВИЧА», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 июня редакционный совет “5 канала” обратился с открытым письмом к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧА, в котором просила защитить журналистов в ситуации с судом. По мнению коллектива, на процесс влияет председатель СБУ, член Высшего совета юстиции, Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group. Эта группа обжаловала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г. о выделении частот, которые получили в основном каналу ТВі и “5 канал”. Редакционный совет “5 канала” считает, что ситуация может привести к потере лицензии, а следовательно, без работы может оказаться полутысячный коллектив, а Украина - подтвердить статус государства, в котором сворачиваются свободы.

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал “неправдивыми” обвинения сотрудников “5 канала” в его адрес.

Сегодня, 8 июня, суд полностью удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к «5 каналу». По словам члена наблюдательного совета «5 канала», народного депутата Юрия СТЕЦЯ, суд вынес решение полностью удовлетворить требования истца, которыми были представители медиа-холдинга U.A.Inter Media Group, и признал недействительным решение Нацсовета по телерадиовещанию о предоставлении «5 каналу» частот.

«По факту - забрать лицензию у «5 канала» и телеканала ТВі и других телеканалов», - отметил Ю.СТЕЦЬ.