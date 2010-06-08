5 канал и ТВі собирают пресс-конференцию
15:00, 08 июня 2010Политика
2588 0
Через полчаса в УНИАН
Сегодня в 15.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится совместная пресс-конференция руководства и журналистов телеканалов ТВі и “5-го канала” по поводу препятствования деятельности независимых медиа и свободе слова со стороны председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО.
Телеканал ТВі и «5-й канал» будут транслировать пресс-конференцию в прямом эфире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter