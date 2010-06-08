В ПР думают, что украинцы все же поймут пенсионную реформу

Благодаря “удачным газовым контрактам” с Россией, Украина могла бы обойтись без кредита Международного валютного фонда, однако его деньги помогут проводить реформы более комфортно. Об этом на телеканале ТВі заявил народный депутат от фракции Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ.

По его словам, программа экономических реформ предусматривает самую большую нагрузку на 2011 год, сообщает пресс-служба телеканала.

«Там прописано, что 2010 год – это, скорее, законодательная деятельность, а вот с начала 2011-го – это самый большой такой пик реформ, в 12-й год государство входит в состоянии частичного реформирования или реформирования по отраслям экономики. Парламентские выборы, которые состоятся в октябре 2012 года, они уже не будут проходить на фоне непопулярных реформ», - рассказал А.ПЛОТНИКОВ.

По его словам, новая программа реформ, хотя и предусматривает непопулярные шаги, особого давления на рядового гражданина не окажет. Международный валютный фонд тоже не будет требовать практических мероприятий, которые бы ослабляли социальную защиту украинцев. «Фонд требует экономические реформы – это позиция первая. Реалистичность экономических реформ - это позиция вторая, способность реформ к выполнению - это позиция третья. Это три позиции, которые требует МВФ. Требования МВФ, скорее, концептуальные, академические, чем практические», - заявил народный депутат.

Вместе с тем А.ПЛОТНИКОВ допускает, что избежать частичного затягивания поясов не удастся. «Риск есть. Но, я думаю, что будет определенное осознание, что это идет в интересах граждан, на пользу государству. Во-вторых, это будет происходить на фоне экономического роста и на фоне того, что положение в государстве будет спокойное, государство будет развиваться. Если не будет каких-либо факторов, которые бы затрудняли экономическое и политическое развитие, и в таком плане, когда будут проходить те же пенсионные реформы, я думаю, граждане все же с пониманием отнесутся к этому», - надеется депутат.