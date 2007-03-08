Ющенко хочет внести Одессу-Броды в новое соглашение с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина предложит внести в новое соглашение с Европейским Союзом положение о реализации энергетических проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе перед началом встречи с Комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства (ЕПС) Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

По словам Президента, Украина, в частности, предложит внести в новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС реализацию таких проектов как достройка нефтепровода “Одесса-Броды” до Плоцка и объединение электросетей Украины и ЕС.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы Украинского государства Ирина ВАННИКОВА, в ходе встречи Комиссар ЕС отметила, что европейская политика соседства не исключает и других форм сотрудничества с Украиной. Стороны также обсудили положение нового соглашения, отметив, что в нем должны быть зафиксированы такие элементы как создание зоны свободной торговли, энергетический диалог и усиление политического сотрудничества.

Кроме того, по словам И.ВАННИКОВОЙ, особое внимание В.ЮЩЕНКО и Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР уделили вопросам урегулирования приднестровского конфликта, а также обсуждению ситуации, сложившейся в Молдове и Румынии в контексте проблем двойного гражданства.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент Украины пригласил Комиссара ЕС посетить Киев и получил на это ее согласие.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Брюсселе официально начались переговоры между Украиной и ЕС о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее сейчас соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года. Стороны договорились о структуре переговорного процесса, графике, основных содержательных частях нового соглашения и его целях.

7 марта в Польше Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что уже на саммите «Украина – ЕС» в октябре 2007 года будет подписано новое усиленное соглашение между Украиной и Евросоюзом.