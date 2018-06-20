Пинзеник: Между программой Януковича и действиями власти - ничего общего

Если программа останется на бумаге, будут досрочные выборы. Ее написали для МВФ – там, мол, не разберутся. В прошлом году помог «благодетель», теперь не поможет. Экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор Пинзеник ответил на вопросы УНИАН относительно программы экономических реформ Виктора Януковича.

Виктор Михайлович, как вы в целом оцениваете программу экономических реформ Януковича 2010-2014 годов с оптимистичным названием “Обеспеченное общество, конкурентноспособная экономика, эффективное государство”? Меня название никогда не интересовало – это лишь обертка. Меня интересует содержание. В целом оно правильное. Претензии, которые я могу высказать к этой программе, сводятся к нескольким вещам.

Первое: ключевые проблемы Украины – дыра в бюджете и долг. Большинство решений предлагается принять в следующем году, а дыра очень большая уже сейчас. На нее нужно реагировать, иначе вся программа обвалится, при всех ее правильных позициях. Никакого сокращения дефицита бюджета не происходит. Недостаточно решений и относительно набора мероприятий и сроков, чтобы вытащить страну из того долгового тупика, в котором она находится уже второй год.

Определенные нормы - нечеткие. Например, в пенсионных реформах непонятно, собираются ли отменить специальные пенсии. Упоминание об этом есть, но оно не позволяет говорить, что эти пенсии отменят. Обошли вопрос установления пенсионного возраста для тех категорий граждан, для которых не существует понятие - пенсионный возраст.

Есть определенные противоречивые нормы. Например, рядом с абсолютно правильной позицией относительно выведения из тени налогообложения через ограничение налоговых льгот содержится норма о новой налоговой льготе.

Многие эксперты называют новую программу лишь красивым документом для МВФ – чтобы получить очередной заем... Вы имеете в виду меня? (Смеется). Я об этом тоже говорил. Мне интересно: читали ли пятилетку реформ в правительстве и знает ли президент, что делает правительство?

Ничего общего в программе и действиях нынешней власти нет. Я предположил, что программу написали для МВФ с надеждой – там не разберутся, увидят хорошую конфетку, которую собираются показать и спрятать.

Программа предусматривает дефицит бюджета в этом году в размере 5,3% ВВП, а реальный дефицит – 16% ВВП. В пятницу увидела жизнь декларация о намерениях относительно бюджетной политики на следующий год. Там опять подтверждение того, что ничего общего действия правительства не имеют с программой. Они диаметрально противоположны. На начало этого года внешний долг страны составлял 35% ВВП, в том числе государственный долг – 227 миллиардов, или 25% ВВП. Пятничная бюджетная резолюция нас “порадовала” тем, что государственный долг будет достигать 40%. 40% ВВП – это 540 миллиардов гривен. Но если к этому долгу ( 40% ВВП) прибавить почти 10% гарантированного долга (45 миллиардов, или 4% в этом году собираются сделать законом о бюджете, плюс 3%, которые есть в бюджете резолюции), то мы выходим на долг почти 60% ВВП. Для сравнения: на начало 2008 года совокупный долг страны был 12,3% ВВП. То есть относительный показатель долга растет в 5 раз.

Страну дальше продолжают тащить в тупик той же дорогой – дыры нарастают, дефицит бюджета увеличивается.

Однако власть обещает создать благоприятный бизнес-климат в стране для привлечения внешних инвестиций. По ее расчетам, до конца 2014 года общий объем привлеченных в украинскую экономику инвестиций будет составлять 77 миллиардов долларов. Когда вы вкладываете хоть копейку, то хотите знать, сколько заработаете. Для этого важно, чтобы метр имел стабильный размер. Если вы сделаете в метре 50 см и скажете, что изделие выросло в два раза, оно же от этого не вырастет, просто метр иной сделали. Когда метр меняется в длине (а тут существуют разные компоненты, они зависят от динамики цен, от инфляции), вы не можете оценить, получаете ли доходы или убытки.

Классический пример: доллар вырос на 60%, а инфляция – на 12%. Например, вы поставляли импортную воду. Вода как была доллар за бутылку, так и осталась, но у вас затраты выросли на 60%, а выручка – на 12%. Вы убытки получили только по той причине, что длина метра изменилась.

Или еще один пример. Почему люди депозиты забрали? Только курс качнулся, а депозиты 60 миллиардов – инвестиции в украинскую экономику, перестали работать на нее. Почему? Покачнулась длина метра. Следовательно, вывод таков: пока не создадут условий, при которых все будут знать, что доходы и расходы будут стабильными (в понимании возможностей оценки), ни один инвестор сюда не зайдет. Я вложил средства и получил прибыль – это фундаментальная ценность для инвестора. Если есть эта фундаментальная вещь, то параллельно решения, предусмотренные программой, очень важны. Но сами по себе возобновить инвестиционный климат они не могут.

Власть провозглашает курс на большую приватизацию. Чем она завершится? Например, шахты разные: убыточные и прибыльные, - не произойдет ли так что накануне продажи все угольные предприятия резко окажутся убыточными, и их отдадут за бесценок «своим»? Важно, как будет проводиться приватизация. Если по открытой процедуре, не суть важно, какую шахту выставляют. Кто покупает – разберется. Никто не купит шахту, где расходы больше, чем доходы. Процедура прописана прозрачная, но будет ли она такой… – я не знаю. Но при рыхлом макроэкономическом фундаменте цена объектов будет очень низкой. Желающих покупать не будет. Потому что много рисков.

Если рассматривать приватизацию как источник покрытия дефицита бюджета, то это имеет смысл в том случае, если бюджетный дефицит составляет 20-30 миллиардов. Когда это бездна – то никакого смысла уже нет.

Нужно объявлять абсолютно новую философию приватизации. Что страна должна делать? Быстро выйти на профицитный бюджет. Но это не задание этого года. И, к сожалению, не следующего.

А как при нынешних условиях сделать бюджет профицитным?

У нас такое было в 2000 году, когда „подперло” и правительство утвердило профицитный бюджет. При нынешней ситуации должен быть профицит бюджета, а деньги от приватизации направлять на уменьшение долга. Расходы по долгу в Украине стали очень большими. У нас раньше на выплату процентов внешнего долга тратились 4 миллиарда гривен. В этом году, по моим оценкам, на это пойдет 20 миллиардов. Это выбрасывание денег общества на ветер. Уменьшив долг, мы экономим не только в этом году, а каждый год экономим на процентах по оплате долга. Это шаг, который дает не только выздоровление сейчас, но и высвобождает ресурсы страны, которые могут пойти на более производительные вещи: обороноспособность, образование и т.д. Для сравнения, что такое 20 миллиардов? Это вдвое больше, чем идет на содержание армии. А теперь это деньги на ветер. Только потому, что у нас не хотят строить баланс без дыр.

В новых экономических реформах речь идет о свободном рынке земли, увеличении пенсионного возраста для женщин, рыночных ценах на газ для всех категорий потребителей. Как эти идеи будет воплощать в жизнь нынешняя власть, если в коалиции находятся коммунисты с диаметрально противоположными взглядами? Нет смысла сейчас задевать этот аспект. Программа в целом добротная. Но ее не собираются выполнять, даже без “коммунистических движений”.

Посмотрите на закон о бюджете. Ничего общего с программой не имеет. Они противоположны друг к другу. В четверг президент презентует программу, в пятницу голосуется бюджетная резолюция – это намерения относительно политики в следующем году. И ничего общего нет в программах. Если бы было желание делать реформы, оно было бы заложено в бюджете и бюджетной резолюции.

Если и в дальнейшем декларация намерений и действия власти будут так же расходиться, что ожидает Украину в 2014 году? Если программа останется на бумаге, то я думаю, выборы пройдут раньше установленного законом времени.

Парламентские? Допускаю, что не только парламентские.

Я бы не хотел, чтобы у кого-то сохранялась иллюзия, что повторится ситуация прошлого года – имея серьезные проблемы, вдруг прожили спокойно. Прожили, потому что нашелся „благодетель” в лице МВФ, который помог закрыть дыры. Но это не решило проблемы страны. Дыры разрослись, а проблемы остались и долги имеем от тех кредитов.

Не делать реформ невозможно. Нет такого большого запаса прочности. Если нынешние политики не поймут этого, значит, это будут делать другие политики.

Возможно ли сейчас отказаться от иностранных заимствований? А почему, по-вашему, одалживают деньги?

Чтобы рассчитаться, закрыть дыры...

Правильно. Чтобы не занимать, не нужно иметь дыр. Если принимают бюджет с огромной дырой - условно 100 миллиардов доходы, 200 миллиардов затраты, - тогда откуда-то 100 миллиардов приходится одалживать. Долг – это порождение дефицита бюджета.

Но сейчас даже без дефицита невозможно отказаться от заимствований, потому что приходится брать деньги, чтобы старые долги возвращать. Стратегия освобождения от долга – прийти к профициту бюджета и с помощью того избытка, который образуется, и приватизации уменьшить долг и ежегодно экономить ресурс для будущих поколений.

А какие наиболее расходные статьи бюджета нужно урезать, на чем можно сэкономить? Вы вспомнили угольный сектор, на который идет огромный объем дотаций. Причем только государственным шахтам. Частные шахты не дотируются. Это еще раз подтверждает, что деньги идут не шахтерам. Это система не поддержки шахт, а поддержки чьих-то штанов. Поэтому на этом можно сэкономить деньги.

Социальная политика должна быть ориентированная в поддержку бедных. Нельзя, чтобы социальная политика строилась на поддержке всех. Такая политика приводит к поддержке тех, кто имеет больше денег, кто больше потребляет, кто больше покупает. А это не бедные люди. Потому хватит оплачивать газ небедным людям. 30 миллиардов долларов идет на Нафтогаз...

Моя обязанность – воспитывать своего ребенка. Я его способен воспитывать и без помощи страны. Я не должен брать деньги. И не только я.

Отмена специальных пенсий... Все должны быть в равных условиях. Речь идет не о равенстве размеров, но о равенстве правил, чтобы для всех использовали одну мерку.

Установление пенсионного возраста для некоторых категорий, которые выходят на пенсию раньше... Отмена права досрочного выхода на пенсию, которое есть, например, у госслужащих.

Решение найти возможно. Было бы желание.

Разговаривала Анна Ященко