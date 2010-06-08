Международный инвестфорум в Ялте

Финансово-банковский Совет СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ проводит Международный инвестиционный форум «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности». Форум пройдет 1–4 июля 2010 года в г. Ялте (Украина).

В сегодняшней ситуации очень важно предметно обсудить инвестиционный потенциал переходных экономик государств Содружества, их зависимость от политических и экономических потрясений последнего времени. Новые условия требуют новых подходов к инвестиционной деятельности финансовых структур. Форум станет значимым событием и будет способствовать укреплению экономической интеграции на всем пространстве СНГ.

Каковы реальные и перспективные возможности банков стран СНГ для ликвидации кредитного и инвестиционного «голода» в реальном секторе экономики? Как должны развиваться рынки ссудного капитала в СНГ? Доступно ли сейчас инвестиционное финансирование для предприятий? Финансовые и инвестиционные объединения стран СНГ – инструменты конкуренции или институты взаимодействия и консолидации? Этим и многим другим актуальным проблемам кредитно-финансовых отношений между странами Содружества будут посвящены пленарные заседания и круглые столы в рамках Форума.

В работе Форума примут участие: - Н.Я.Азаров, премьер-министр Украины;

- С.Н.Лебедев, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ;

- А.В. Улюкаев, первый заместитель Председателя Центрального банка РФ;

- А.П.Клюев, первый вице-премьер-министр Украины;

- А.Л.Костин, президент – председатель Правления ОАО «Банк ВТБ», президент Финансово-банковского совета СНГ;

- А.Л.Саватюгин, заместитель министра финансов Российской Федерации;

- В.И.Мунтиян, заместитель министра экономики Украины;

- В.А.Дмитриев, председатель Внешэкономбанка;

- Д.Ф.Гаджиев, председатель Правления ОАО «Международный Банк Азербайджана»;

- А.В.Мурычев, вице-президент РСПП, председатель Международного банковского Совета;

- И.В.Финогенов, председатель Правления Евразийского банка развития;

- К.Н.Корищенко, президент ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;

- Ф.Шимчак, глава Департамента транспорта, телекоммуникаций и корпоративного направления в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе, в странах-партнерах Европейского инвестиционного банка;

- А.А.Дронь, заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ;

- С.В.Чернышев, директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ;

- Ф.А.Абдуллоев, председатель Экономического суда СНГ;

- А.К.Арыстанов, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы;

- С.П.Писарик, первый заместитель председателя Правления ОАО «АСБ «Беларусбанк»;

- Н.М.Саидмуродов, председатель Правления ОАО «Агроинвестбанк» (Таджикистан).

На Форум приглашены руководители властных структур России, Украины и других стран СНГ, представители банковских и деловых кругов, общественных организаций.

Оргкомитет Форума: тел: +7(495) 624 39 08, 624 33 48, 624 33 84; факс: +7(495) 624 35 02 e-mail: info@fbc-cis.ru