Хорошковский требует от журналистов доказательств

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ назвал “неправдивыми” обвинения работников “5-го канала” в его адресу.

Как сообщается на сайте “5-го канала”, В.ХОРОШКОВСКИЙ требует от журналистов привести доказательства их обвинений.

"Уважаемые господа журналисты “5-го канала”, с удивлением ознакомился с обнародованным накануне открытым письмом, где вы меня обвиняете в давлении на ваш канал. Решительно опровергаю изложенное в этом письме", - цитирует сайт слова В.ХОРОШКОВСКОГО, который требует публично представить доказательства или объяснить причину и назвать инициаторов, как он высказался, "потока неправды".

“5-й канал” напоминает, что вчера его редакционный совет обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит защитить журналистов в ситуации с судом. По мнению коллектива, на процесс влияет председатель СБУ, член Высшего Совета юстиции В.ХОРОШКОВСКИЙ, владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group. Эта группа сейчас оспаривает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г. о выделении частот, которые достались в основном каналу ТВі и “5-му каналу”.

Редакционный совет “5-го канала” считает, что ситуация может привести к утрате лицензии. А следовательно без работы может остаться полутысячный коллектив, а Украина - подтвердить статус государства, в котором свертываются свободы.