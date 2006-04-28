Тимошенко заявляет, что в Киевсовете завелся кастрированный кабан

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на депутатов от БЮТ в Киевсовете оказывается давление с тем, чтобы они присоединялись к коалиции и поддерживали городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции она отметила, что этим депутатам угрожают, в частности, судьбой их бизнеса в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что созданная в Киевском городском совете коалиция при участии «Нашей Украины» и Партии регионов – испытание общественности, журналистов, как они воспримут это образование, чтобы аналогичный сценарий можно было провести и в Верховной Раде.

По ее словам, эту коалицию в Блоке Юлии Тимошенко «окрестили КНУР, то есть Коалиция «Нашей Украины» и Регионов». Лидер БЮТ не поленилася заглянуть в толковый словник, где одно из значений слова "кнур": "кастрированный кабан". По ее мнению, такая коалиция - «это сдача всех позиций демократической команды». Ю.ТИМОШЕНКО назвала эту коалицию «неработоспособной и практически полной изменой» интересов киевлян и их выбора.

Она заявила, что в Киевсовете вместе с «Гражданским активом Киева» и СПУ БЮТ будет работать и в дальнейшем, и «мы не считаем себя оппозицией». По ее убеждению, в ближайшее время в Киевсовете будет создано большинство именно при участии этих политических сил. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в Киевсовете депутаты от БЮТ будут «санитарами леса». По словам лидера БЮТ, за каждым чиновником будет осуществляться «политический мониторинг», то есть будут отслеживаться все решения, которые он принимает, под которыми ставит свою подпись, и «даже, когда приходит на работу».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что аналогичный «КНУР завелся не только в Киеве». По ее словам, формально, то есть «на бумаге», в шести областях, как на областном, так и на районном уровнях уже созданы аналогичные коалиции между «Нашей Украиной» и Партией регионов. Она подчеркнула, что, кроме того, состоялось 57 общих кадровых голосований при участии этих политических сил, что «привело к формированию КНУРовской власти». «Это план, это тенденция, чтобы приучить общество к мысли, что такая коалиция возможна», - считает она.

По мнению лидера БЮТ, коалиция с «Регионами» может создаваться только под лозунгом: «деньги есть и за них нужно бороться».

Ю.ТИМОШЕНКО обвинила мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в том, что он сегодня во время проведения сессии городского совета «на глаз считал голоса», в частности, во время выборов членов счетной комиссии. Она считает такие действия недопустимыми.