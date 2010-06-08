Янукович планирует встретиться с Путиным в Стамбуле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Стамбуле планирует провести встречу с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера В.ЯНУКОВИЧ завершил двухдневный рабочий визит в Греческую Республику и отбыл с рабочим визитом в Турцию.

Согласно программе визита, глава Украинского государства примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мероприятиям доверия в Азии, который состоится сегодня в Стамбуле.

Во время проведения саммита запланировано выступление Президента Украины перед его участниками, а также общение с представителями СМИ.

В рамках рабочего визита 8 июня также запланированы двусторонние встречи В.ЯНУКОВИЧА Президентом Турецкой Республики Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, а также Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В состав украинской официальной делегации вошли глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, а также заместители главы АП Андрей ГОНЧАРУК и Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Как планируется, В.ЯНУКОВИЧ вернется в Украину сегодня вечером.