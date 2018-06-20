Программа Януковича: выклюет ли око ворон ворону?

Реформы могут споткнуться об Кипр, налог на недвижимость и непрямые методы... Неужели депутаты будут облагать налогом собственные дворцы и многогектарные угодья?..

На 85 страницах Программы экономических реформ на 2010–2014 годы спрятано несколько лакмусовых пунктов, реализация или нереализация которых будет тестом на способность, готовность и настроенность заказчиков программы на проведение реформ.

Ведь проводить реформы в ущерб самим себе и пороть самих себя на манер унтер-офицерской вдовы – такого среди украинского чиновничества до сих пор еще не наблюдалось. Ворон ворону, как известно, глаз не выклюет.

Украинские нувориши и чиновники не только каждую копеечку считают, но и считают лохом того, кто не пользуется возможностью присосаться к бюджету. Время от времени они устраивают шоу под названием «Сокращение зарплат в Кабмине и Администрации», которому зритель не верит, и оно мгновенно исчезает из сцены. И речь не только о полуночных изменениях в Бюджетном комитете, когда одна ночь год кормит – стоит лишь вставить в бюджет нужную строку. Они не гнушаются и малым.

Мелочь – а приятно

Мэр города с зарплатой в несколько тысяч, милицейской пенсией в еще более несколько тысяч и имением в лесу не гнушается продавливать через сессию решение о выплате ему надбавок – и не стесняется присутствующих в зале представителей общественности. На следующий день после присвоения ему звания «почетного гражданина города» он напоминает начальнику ЖЭО, что статус предусматривает освобождение от уплаты коммунальных услуг. Предельная ценность (marginal utility, языком экономистов) этой дополнительной тысячи гривен для него минимальна, но он генетически неспособен пройти мимо возможности запустить руку в бюджет.

Они платят за газ по минимуму и приносят справки о доходах, которые подтверждают их право на получение субсидий, пользуются служебными авто, выставляют налогоплательщикам счета за свои авиаперелеты на «округа», получают бесплатные квартиры, заключают договоры аренды своих имений за смешные деньги и получают тысячи гривен «чернобыльских» за то, что нашлось двое свидетелей, подтвердивших, что на два часа они заезжали в зону.

И вот теперь Янукович у них все это хочет отнять (поскольку Межигорье ему при этом остается, то решимость унять аппетиты чиновников - дело чисто декларативное). В то же время первый замглавы Администрации президента Ирина Акимова уже ожидает «серьезное сопротивление бюрократической машины», которое та окажет реализации стратегии президента.

Выделим несколько пунктов, которые действительно могут стать чиновникам поперек горла, если случится непредвиденное – реформы начнут реализовываться.

Кипр

«Изменение действующих договоров об избежании двойного налогообложения для минимизации практики уклонения от налогообложения»... В целом таких откровенно дырявых, как решето, договоров осталось немного, и главный из них – с Кипром (еще с советских времен). Несколько раз ставилось на голосование предложение ГНА о его денонсации, и каждый раз рука депутата (в том числе и коммунистического) не дотягивалась до кнопки голосования. Этот пункт программы выполнить легче всего – уже на этой неделе стоит дать приказ коалиции поставить крест на кипрской лазейке (тем более что сам Кипр стал дурным тоном в системе международного финансового мониторинга). Интересно наблюдать, как коалицианты своими руками будут резать курицу, которая несет им офшорные золотые яйца, и будут ли помогать им в этом оппозиционеры, которым Кипр тоже не чужой…

Налог на недвижимость

Чем больше болтают в Украине о введении налога на недвижимость, тем дальше его перспектива. Каждый раз законопроект (а их было с 1994 года десятки) утилизируется по какой-то технической причине, а по рядам кнопкодавов, имения которых расположены по периметру от Пущи-Водицы до Кончи-Заспы, прокатывается облегчение. Поэтому сам сакральный акт самообложения депутатами своих палаццо и многогектарных угодий будет символизировать: реформаторский поезд тронулся с места. Хотя при более внимательном прочтении закона (или соответствующего раздела Налогового кодекса) выяснится: недвижимость, которая принадлежит пенсионерам, налогообложению не подлежит, а дворцы как раз на тещ и зарегистрированы.

Кстати, если власть и осмелится ввести в этот раз налог на недвижимость, то благодарить надо Тимошенко. Изданное ее правительством в сентябре 2009 года постановление «Об утверждении Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными строениями и зданиями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ» заметно активизировало процесс оформления права собственности на дома и их принятие в эксплуатацию, а следовательно – увеличило базу налогообложения.

Джинн непрямых методов

Как Индиана Джонс непрерывно находится в поисках хрустального черепа, так и наша налоговая все время печалится о непрямых методам оценки соответствия налоговых обязательств и реальных доходов. Оплатил сотню гривен подоходного налога, а ездишь на «Бентли» – жди в гости налогового инспектора. Каждый раз, когда непрямые методы пробивали себе путь в законодательство (последний раз – при премьере Кинаха), их изо всех сил запихивали назад. И в этот раз, прежде чем решиться выпустить джинна непрямых методов из бутылки налогового администрирования и скорей напустить его на оппонентов режима, авторы идеи трижды подумают. Как ни заверяют они нас и себя, что пришли во власть пожизненно, а мысль таки скребется – гляди, завтра этот джинн наведается и к тебе.

Максимальные пенсии

На самом деле макроэкономическое значение ограничения максимальных пенсий несколько переоценено. Эффект от их ограничения будет почти незаметным для 14-миллиардной ежемесячной сметы Пенсионного фонда, а политический резонанс может быть ощутимым. Поэтому аутодафе депутатских, прокурорских, судейских и министерских пенсий в сессионном зале возможно.

Но если даже допустить, что с себя они снимут максимальные пенсии, то с нас снимут пиджак, наденут жилет и в поздравлении по случаю годичного юбилея программы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» скажут:

«Поздравляем! У вас очень хорошее пальто».

Станислав Голубенко