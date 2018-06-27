Будем праздновать 8 марта? - Нет, но подарок можешь купить...

Празднуете ли вы 8 марта? Как именно? С чем ассоциируется у вас эта дата? На вопросы УНИАН ответили Нина Матвиенко, Ирэна Кильчицкая, Евгения Гапчинская и Оксана Забужко

“Я ПРЕДПОЧИТАЮ ДРУГИЕ ЖЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ” Нина Матвиенко, певица, золотой голос Украины: 8 марта - это время Большого Поста, никаких столов мы не накрываем, готовим винегрет и постный картофель, еще цветную капусту. Вообще-то к женским праздникам я отношусь хорошо, потому что хорошо, когда есть еще один случай поздравить женщину, но не понимаю, почему мы должны привязываться именно к дате 8 марта. Есть такие прекрасные праздники, как День матери, день женщин-мироносиц, поэтому я думаю, что со временем эта дата просто отойдет. Существует такая женская ассоциация “Женщины третьего тысячелетия”, есть много других женских организаций, и они сформируют, сделают доброй традицией праздновать другие женские дни, которые имеют глубинную историю и содержание.

Вообще-то непроста судьба женщины. Особенно сейчас, когда появились много феминизированных мужчин, которые чуть ли не спят в женской рубашке, а женщине приходится взваливать на себя весь груз супружеских обязанностей. Нет ничего хуже, когда женщина берет на себя все. Потом кается, кричит, а уже поздно... Когда женщина становится локомотивом, теряется что-то и в ней самой, и в связке мужчина– женщина.

У меня в семье всегда господствовали демократия и уважение. Когда я спешу утром и очень занята, муж или сыновья делают мне утром сок. А порой я встаю и готовлю утром завтрак. Мои ребята (сыновья, муж) - художники, поэтому, когда я вижу, как они устали, я нанимаю косарей и даю им отдохнуть. Мне не нужно добывать в борьбе права, в Украине исторически был матриархат. Это даже обусловлено ее названием: Украина. Конечно, со временем это искривилось, сейчас женщин во власти и на должностях работает немного. Но это – плохо, только женщины могут вдумчиво и последовательно отстаивать права ребенка, заботиться об обездоленных. Поэтому я думаю, что женщины должны самоорганизовываться и отстаивать свои права, вплоть до принятия специальных “тендерных” законов.

Что-то я жалуюсь.., но в действительности я люблю цветы, которые приносят мне мои ребята, люблю, когда мы собираемся вместе и когда поют моя дочка и внучка.

“Я НЕ ЛЮБЛЮ 8 МАРТА” Евгения Гапчинская, художница, чьи картины находятся в частных коллекциях Андрея Шевченко, Лучано Паваротти, Бориса Ельцина, Инны Чуриковой, Олега Янковского, Тины Канделаки, Софии Ротару: 8 марта я не люблю. Я была некрасивым ребенком, в школе в этот день мне никто не делал подарков. Поэтому я приходила домой подавленная. А после шестого класса я решила вообще не ходить на этот праздник. Я его игнорировала, и оно постепенно выпало из моего календаря. Сейчас, когда мой муж спрашивает, празднуем ли мы 8 марта, я говорю, что нет, но подарок можешь купить. Бедный Димка, ходит ищет, а мне же так непросто угодить. Но только он может сделать подарок, который умиляет меня до слез. Однажды он подарил мне двух деревянных ангелов с блошиного рынка, который был раньше на Сенном, в другой раз купил шкатулку, из которой выскакивала розовая девочка, вертелась и пела. Это была простенькая шкатулка, но мелодия такая трогательная, и девочка также. Это и сейчас одна из моих самых любимых игрушек.

Муж не берет на себя в этот день какие-то обязанности, потому что он в принципе готовит ежедневно. Я совсем потеряла квалификацию. Он каждое утра готовит завтрак. И в этом нет ничего странного. У нас такие отношения. Я исповедую идею, что твой муж не является твоей собственностью, и никто никому ничего не должен. Может, это осознание и дает то, что мы живем вместе девятнадцать лет. У меня длительное время было представление, что все супруги так же счастливы, как мы. Я очень удивлялась, когда постепенно через других людей мне начало приоткрываться, как страдают в семьях мужчины и женщины. Мой принцип: не перекрывать ни ребенку, ни мужу кислород. Конечно, порой мы ссоримся. Но я всегда первая мирюсь, всегда прошу прощения.

А 8 марта мы, наверно, все втроем в пижамах подольше будем лежать в кроватях, а затем вместе придумаем, что приготовить и будем стряпать. Такой выходной - уже сам по себе праздник.

“МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ ЭТИ ГЛУПЫЕ ШУТКИ О МУЖЧИНЕ ВОЗЛЕ ПЛИТЫ, КОГДА ОН ОДЕВАЕТ ПЕРЕДНИК И ПЛЕТЕТСЯ ГОТОВИТЬ УЖИН...” Оксана Забужко, писательница: Нет у меня никакого особенного отношения к 8 марту. Этот день для меня не отличается от любого другого. Разве что тем, что мы праздновали его в советской школе. Мы поздравляли ребят 23 февраля, а они нас 8 марта. Всегда приятно, когда тебя поздравляют. Но сейчас, когда появился день Святого Валентина, мы можем поздравлять друг друга, а не думать, кто кому что подарил 23 февраля, и, исходя из этого, торговаться относительно 8 марта. Гендерное равенство в обмене подарками теперь снимает с нас необходимость вспоминать еще и Клару Цеткин и Розу Люксембург. Кроме того, мне не нравится, что отдельно выделяется еще и женский день, который окружен своей культурой, которая сложилась вокруг него. Я праздную тот факт, что я женщина 365 дней в году. И мне не нравятся эти глупые шутки о мужчине возле плиты, когда он одевает передник и плетется готовить ужин. К тому же, у нас нет Дня мужчины. Где День мужчины? 23 февраля? Это день разгрома Красной Армии под Нарвой, а не мужской день. И если уже мужчина должен приготовить сегодня ужин, то пусть он это сделает не по случаю 8 марта, а потому, что мы вместе решили, что это сделать лучше сегодня именно ему.

“В ПОДАРОК ХОЧУ ПОБОЛЬШЕ ХОРОШИХ ЭМОЦИЙ” Ірена Кильчицкая, заместитель мэра Киева: Я ко всем традиционным праздникам отношусь хорошо. 8 марта - не исключение. Это прекрасный праздник весны и день женщин. И у меня с ним связаны приятные школьные воспоминания. В первом классе один мальчик подарил мне книжку. Уже не помню какую, но мне тогда было очень приятно. Кстати, о прошлом. Раньше для меня воспоминания были связаны с детством, но сейчас их вытесняет счастье от рождения дочки. В начале марта ей исполнились две недели, и я еще до конца не осознала, что происходит. Моника уже доросла до первого комбинезончика. Сейчас она сидит с няней. Меня порой спрашивают, не хотела ли бы я сама сидеть с дочкой. На что я отвечаю, что современные дети хотят иметь успешных родителей, в том числе мам, которые чего-то достигли в жизни. А не только тех мам, которые лишь вытирают им попы.