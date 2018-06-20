Янукович готовится отменить политреформу Кучмы?

От Конституционного суда можно ожидать решения о том, что никакого утверждения результатов всенародного волеизъявления относительно изменений в Конституцию не нужно... Украина окажется перед невеселым выбором между российской и белорусской моделями?.. Сразу после того, как в четверг голосами правящей коалиции был принят за основу подготовленный «регионалами» проект закона о всеукраинском референдуме №6728, представители оппозиции не на шутку заволновались. Ведь данный закон в случае своего принятия до предела упростит внесение изменений в Конституцию. А оппозиционеры уже давно подозревают власть Януковича в том, что она лелеет подобные намерения. Причем изменения прогнозируют антидемократические и антиукраинские.

Сразу появились неприятные гипотезы. Например, лидер «заукраинцев» Вячеслав Кириленко заподозрил Януковича в том, что тот готовится вынести на референдум вопрос лишения украинского языка статуса единого государственного. К тому же и в законе о принципах внутренней и внешней политики, тоже принятом в первом чтении, отсутствуют любые упоминания о статусе украинского языка как единого государственного. Потому именно такое изменение к Конституции якобы и внесет власть путем референдума.

Другой - нунсовец и представитель группы «Народная самооборона» Тарас Стецкив, не исключая такой же «языковой» возможности, выдвинул другую конспирологическую версию: мол, уже осенью ПР вынесет на референдум вопрос о создании «союзного государства». Понятно с кем союзного.

Хотелось бы разделять оптимизм спикера ВР Владимира Литвина, который сказал содокладчикам Мониторингового комитета ПАРЕ Ренате Вольвенд и Майлис Репс, что считает маловероятным внесение в ближайшее время изменений в действующую Конституцию Украины.

По убеждению Литвина, учитывая расклад политических сил в Верховной Раде «даже самые оптимальные изменения не достанут поддержки в 300 голосов» парламентариев. А потому «пока еще вопрос внесения изменений в Конституцию не стоит в практической плоскости». В любом случае перед рассмотрением в ВР изменения к Основному Закону должны быть сначала “широко обсуждены в обществе, пройти экспертизу Венецианской комиссии”. И в любом случае из этого процесса, по мнению председателя Верховной Рады, не должен быть исключен парламент.

Но парламент как раз рискует оказаться полностью исключенным из процесса внесения изменений в Конституцию. Читаем статью 15 того же проекта закона 6728: «Путем всеукраинского референдума по народной инициативе Украинский народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине, осуществляя свое волеизъявление, может в порядке, который определен Конституцией Украины и данным Законом, вносить изменения в Конституцию Украины или отменять закон Украины о внесении изменений в Конституцию Украины».

А статья 95 уточняет: «Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме по народной инициативе являются окончательными и не нуждаются в утверждении или одобрении любыми органами государственной власти и являются обязательными для выполнения гражданами Украины, органами государственной власти Украины, которых оно касается и к полномочиям которых отнесено». Вот Верховная Рада как раз и является тем самым «любым органом государственной власти».

Конечно, те, кто интересовался этой темой, сразу будут возражать: ведь существует Решение Конституционного суда Украины от 27 марта 2000 года К 1-26/2000, которым судьи обязали вносить изменения в Конституцию по результатам всенародного референдума только после голосования во ВР, причем конституционным большинством в 300 мандатов. Только так можно понять пункт этого решения: «Одобренные всеукраинским референдумом по народной инициативе вопросы... являются обязательными для рассмотрения и принятия решений в порядке, определенном Конституцией Украины, в частности ее разделом ХIII «Внесения изменений в Конституцию Украины», и законами Украины».

А в пятницу в интервью телеканала «Рада» Литвин заявил, что упомянутый законопроект о всеукраинском референдуме нуждается в доработке, поскольку в нем есть нормы, которые нарушают Конституцию. В частности, по его словам, к такой норме относится положение о том, что новая Конституция Украины может быть принята на референдуме без решений Верховной Рады. В связи с этим спикер напомнил, что существует решение Конституционного суда и 13 статья Конституции Украины, которые четко определяют порядок внесения изменений в Основной Закон, в том числе и тех, которые нашли поддержку на всеукраинском референдуме.

Кстати, решение КС не смог в 2000 году обойти даже Кучма – парламент так и не имплементировал результаты организованного им референдума.

Но, как уже отмечали наблюдатели, власть сегодня прекрасно научилась «уговаривать» Конституционный суд и обходить Конституцию. Яркий пример –решение КС относительно «тушечной» коалиции, которое прямо противоречит его же предыдущему решению по данному вопросу.

Теперь что касается Конституции. Кстати, процедуру прохождения изменений к ней определяет не статья 13, а статьи раздела XIII – от 154 по 159. И на взгляд нормального человека со здравым смыслом, мимо Верховной Рады там никак не проскочишь. Но мы знаем изобретательность юристов. Вот взять хотя бы ст. 154: «Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть подан в Верховную Раду Украины Президентом Украины или не менее чем третью народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины».

Все будто понятно: определен перечень субъектов внесения изменений к Основному Закону именно в парламент. А вот юрист может утверждать, что соответствующий законопроект может подаваться в ВР, а может и не подаваться. Ведь норма не имеет императивного, обязательственного характера. И для верности еще и припечатать словами из ст. 5 все той же Конституции: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами».

Следовательно от Конституционного суда вполне можно ожидать решения о том, что никакого утверждения результатов всенародного волеизъявления относительно изменений в Конституцию не нужно. Они напрямую вступают в действие. Народ осуществит свою власть непосредственно.

И опять возникает вопрос: под какие же изменения «заточен» законопроект №6728? В «союзное государство» не верится, Янукович уже продемонстрировал, что его лояльность к России все же имеет определенные границы. Русский – второй государственный? Но зачем это «регионалам»? Они уже стольких электоральных успехов добились, играя на этой вечной теме. Лучше и оставить ее вечной.

Кажется, подсказка содержится в таком пассаже из ст. 95 анализируемого проекта: «Положения Конституции и законов Украины, которые были изменены законом Украины, который утратил действие или отменен (признанный таким, что утратил действие или признан недействительным) в соответствии с одобренным на всеукраинском референдуме решением, возобновляют свое действие со дня объявления Центральной избирательной комиссией соответствующих результатов всеукраинского референдума».

Виктор Янукович всегда хотел полномочий Леонида Кучмы. Возможно, даже вполне искренне считая, что дополнительные полномочия помогут ему «навести порядок» и «установить стабильность». Мечтал о них и его предшественник Виктор Ющенко, но так и не осмелился перейти к действиям. Между тем, эти полномочия у президента Украины отобрала та же политическая реформа Мороза–Медведчука, которая была принята как компромисс в бурные дни декабря 2004 года.

Если отменить на референдуме те «политреформаторские» изменения, то, по новому закону, будут восстановлены нормы старой Конституции 1996 года. И Янукович в один миг получит право единолично увольнять премьер-министра, генпрокурора, назначать главу СБУ, установит контроль над исполнительной ветвью власти, Кабмин должен будет покорно выполнять его указы и поручения.

Вместе со взятием командой Януковича под контроль судебной системы, административной вертикали, информационного пространства, что мы наблюдаем сегодня, такое развитие событий может привести к полной монополизации власти.

И Украина окажется перед невеселым выбором между российской и белорусской моделями?

Николай Писарчук