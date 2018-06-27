Мороз уверенно идет дорогой Медведчука

Знаменитая фраза лидера СДПУ(о) Медведчука о негативном отношении “всей страны” к его партии была предопределена действительно громкой и настойчивой контрпропагандистской кампанией, развернувшейся задолго до президентских выборов и направленной, собственно, против президента Кучмы. Но аукнулась эта “война” самим эсдекам намного позже, когда в 2006 году они были убраны с парламентской и в целом с политической арены.

Пока информационное пространство достаточно нейтрально к Соцпартии. Первая волна негативной реакции на измену Мороза демократической коалиции прошла и больше почти не возобновляется. Разве в случае создания социалистами собственных информационных поводов упоминается их политический кульбит. Но назвать это “войной” никто не решится.

И тем не менее, все без исключения социологические опросы, рассматривающие развитие событий в случае досрочных выборов, исключают СПУ из перечня возможных победителей. Это означает лишь одно: украинским гражданам не нужно специальной информационной войны, а достаточно одного свершившегося факта, чтобы исключить изменников из списка возможных предпочтений.

При этом социологические опросы ещё не заполняют освободившуюся от социалистов “нишу” никем из нынешних аутсайдеров, а просто сокращают список потенциальных парламентских сил до четырёх – ПР, БЮТ, НУ и КПУ.

И этот результат позволяет политологам разглядеть, наконец, возможность существенного изменения баланса сил в парламенте в случае досрочных выборов. Что, в свою очередь, радикально меняет и отношение к самой целесообразности их проведения.

Понятно, что перспектива выпадения из парламентского спектра Соцпартии дополнительно вдохновляет на досрочные выборы и их инициаторов из оранжевой оппозиции. Но, понятно, этого не было бы достаточно, если бы не встречная инициатива со стороны части правящей коалиции, а именно – Партии регионов.

Инициатива заместителя лидера фракции ПР в парламенте В.Киселева, которая приобрела сенсационного огласку благодаря неконституционному предложению досрочно переизбрать и президента, - содержит прежде всего согласие именно на парламентские досрочные выборы.

А проект постановления Киселева об особенностях деятельности ВР в случае появления президентского указа о роспуске парламента содержит всего лишь требование провести внеочередное пленарное заседание для обсуждения этой проблемы. Причем поскольку Конституция и так предусматривает консультации президента с председателем ВР, его заместителями и лидерами фракций перед изданием соответствующего указа, - постановление от Киселева всего лишь призвано расширить эти консультации путем привлечения целого парламента.

Не удивительно, что инициатива Киселева вызывала ажиотаж, наблюдавшийся всю прошлую неделю. Ведь именно у ПР, которую он представляет, есть самая реальная возможность создать конституционные предпосылки для досрочных парламентских выборов путем развала правящей коалиции.

Конечно, пойти на такой шаг ПР удобнее, достигнув тех или иных договорённостей о проведении этой кампании (проходной барьер) или последующих условий сотрудничества (форматы коалиции) с другими потенциальными победителями, среди которых вовсе не просматриваются социалисты. Идея же Киселева о срочном собрании ВР в придачу к консультациям президента со спикером, его заместителями и лидерами фракций – фактически способ нейтрализовать в этих судьбоносных переговорах подавляющим большинством “регионалов” роль “золотых акций” лидеров КПУ и СПУ, одновременно возглавляющих и парламент, и компенсировать формальное отсутствие в них премьер-министра...

О том, что такие тенденции и даже конкретные предложения со стороны ПР вызвали панику в СПУ, ярко показало не менее сенсационное интервью социалиста Волги об использовании внутренних войск МВД для срыва указа Президента о роспуске парламента. А также отсутствие опровержений его заявления со стороны других социалистов, начиная с самого спикера Мороза.

Правда, это заявление не было официально опровергнуто и правящей коалицией как таковое. Но по крайней мере первый вице-спикер Мартынюк, как основной представитель КПУ, и тот же Киселев от ПР снисходительно расценили ее как выпад неопытного парламентария. То есть они фактически отмежевались от социалистов как от “плохой овцы” в своей почтенной отаре.

А тут и премьер Янукович подбросил негативных эмоций социалистам. Поскольку тоже заговорил о неких досрочных выборах, хотя и в контексте спора с Президентом о тотальном ветировании законов, необходимых правительству. Какие именно выборы имел в виду Янукович? Парламентские. Потому что досрочные президентские выборы как способ борьбы с вето Президента – это не только антиконституционно, но и просто абсурдно и нереалистично. Зато попытка в корне изменить в интересах ПР конфигурацию парламента, чтобы вето стало недейственным, - хоть и вызывающая, но по крайней мере теоретически возможная...

И главное – досрочные парламентские выборы, проведенные на основании любой из норм Конституции, принятой 8 декабря 2004 года, уже навсегда будут “легализовывать” эту фактически фальсифицированную Конституцию. Поэтому если Янукович действительно заботится о ее сохранении, он должен достаточно серьезно отнестись к такой возможности.

Что на все это может ответить единственная парламентская сила, потерявшая свой электоральный потенциал исключительно собственными стараниями?

Только выразить смиренную просьбу немного отложить ее политическую смерть и дать последний шанс доказать крупным игрокам свою пользу.

Именно такой шанс выпрашивает у ПР спикер Мороз, а с ним и первый вице-спикер Мартынюк, выдвигая уже в который раз идею расширения коалиции до 300 голосов. Это – их последний аргумент именно в диалоге с Партией регионов, чтобы та продолжала держаться за нынешний состав парламента и не шла на заговор с оппозицией в деле создания конституционных предпосылок для досрочных выборов.

Хотя, честно говоря, со стороны господина Мартынюка это больше игра, поскольку коммунисты никоим образом не могут помочь “рекрутировать” очередных перебежчиков в коалицию из объединенной оппозиции. Более того, коммунисты также продолжают рискованное для коалиции давление на правительство, требуя от ПР новых должностей. Да и сам господин Мартынюк убежден, что его партия не только самостоятельно пройдет в любой новый состав парламента, но и всегда обеспечит ему лично должность первого вице-спикера.

Иное дело - СПУ и спикер Мороз. От них требуется, наконец, “отработать” должности как во главе ВР, так и в Кабмине, для чего приложить все возможные усилия, чтобы продлить контакты с прежними партнерами и склонить их к повторению собственного “подвига” - предательству. И разветвленные контакты в “Нашей Украине” и БЮТ у социалистов, особенно у Мороза, есть. И могут через них предложить если не собственные аргументы, то соблазны от правительства и ПР.

Но остается загадкой, с чего вдруг члены оппозиции, до сих пор так и не реализовавшие свой бизнес-интерес к коалиции, - именно теперь решатся пойти путем СПУ, и, собственно, исключительно ради спасения интересов Соцпартии? И как это будет выглядеть, в частности, после заявления Волги?

Тем более, что “ключ” от досрочных выборов находится все же не только у ПР, но и у Конституционного суда?

Впрочем, понятно, что аргументы предательства не проблема для украинских политиков. Но если даже новая волна перебежчиков из оппозиции таки нахлынет на коалицию, или просто нарушит собственные соглашения относительно вето (под лозунгом БЮТ “плохой закон лучше, чем никакого”), - то все равно они точно не будут вступать в СПУ, а уж скорее в ПР.

И еще не известно, не за счет ли квоты Соцпартии состоится обмен должностями для таких перебежчиков в правительстве, в частности и в МВД.

Потому независимо от того, будут ли досрочные выборы в ближайшее время или нет - социалисты уверенно идут путем эсдеков. И не нужно спрашивать, почему в Украине не приживаются традиционные европейские ценности, направления и политические силы с популярными там названиями. “Тому що - послідовні”.

Ирина Погорелова

специально для УНИАН