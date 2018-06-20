Вехи недели. Пресыщение Януковичем и Тимошенко против авторитаризма

Виктор Янукович в честь 100 дней своего президентства постарался заполнить собой информационное пространство страны. Юлия Тимошенко бьет в колокола об угрозе авторитаризма. Парламентская коалиция и спикер Верховной Рады все меньше довольны друг другом.

Власть попыталась сделать 100 дней Виктора Януковича если не общенародным, то масштабным праздником. Разве только народные гуляния не стали организовывать, попытавшись ограничить доступ к президентскому телу восторженных граждан, не прошедших проверку безопасности. Виктор Федорович, как и полагается президенту-реформатору, предпочел рассказывать о будущих успехах в рабочем режиме, демонстрируя решимость строить Украину для людей, а не для власти.

Программа «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», как выяснилось после ее обнародования, является плодом усилий украинских и зарубежных специалистов. Документ – довольно масштабный и даже вызвавший одобрение представителей международных финансовых организаций, утомленных неразберихой в высших эшелонах украинской власти. Презентация программы реформ дала возможность главе государства в который раз подчеркнуть, что он видит Украину через 10 лет в двадцатке ведущих стран мира. Для этого нашей стране придется не только оперативно принять Налоговый кодекс, но и провести масштабную приватизацию, за пять лет минимизировав объемы государственной собственности. Янукович планирует повышать пенсионный возраст и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, создать прозрачный рынок земли сельскохозяйственного назначения. Эти инициативы априори не могут понравиться коммунистам, потому миграция «тушек» в коалиционные ряды будет продолжаться. Об этом в президентском послании, понятно, не говорилось.

В политическом аспекте глава государства решил порадовать собравшихся на оглашении ежегодного президентского послания тезисом, что олигархи и лоббисты отныне будут стоять в общей очереди. Вероятно, это будет все же привилегированная очередь, поскольку Виктор Янукович выступает за возвращение к мажоритарной составляющей выборов, а одним админресурсом в этом вопросе не обойтись. Виктор Федорович планирует быть преданным идее евроинтеграции и развивать стратегическое партнерство с Россией. Последствия альянса с Москвой уже ощутил Ринат Ахметов, неожиданно выяснивший, что он – пусть самый богатый, но далеко не наиболее влиятельный гражданин Украины. Эксперты полагают, что скандальные покупки Запорожстали и ММК имени Ильича – только первые ласточки российского интереса к украинским промышленным объектам.

Во время празднования 100-дневки Януковича стало понятно, зачем главе государства многотысячное МВД. Милиционеры из «Беркута» сделали все возможное, чтобы президентский взор не беспокоили оппозиционеры из партии «За Украину», а услаждали активисты Партии регионов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: если сегодня оппозицию заталкивают на задворки «Украины», то завтра постараются не пустить в парламент и местные советы. Правда, Виктор Федорович демонстрирует решимость бороться с цензурой в СМИ и готов обеспечивать права оппозиции. Посмотрим, насколько хватит президентского задора, ведь один в поле не воин.

Своеобразный «подарок» главе государства преподнес замминистра экологии и охраны окружающей среды Богдан Преснер, задержанный за получение взятки в особо крупных размерах. Правда, родное министерство (к шефу которого Виктору Бойко высказывают серьезные претензии представители Блока Литвина, делегировавшего министра в его кресло) уверено, что чиновнику отомстили за активную политическую позицию во время президентских выборов. Поддерживал Преснер, как ни странно, Партию регионов.

Тем временем парламентская коалиция пытается стать для Виктора Януковича чем-то вроде доброго джинна. Представители большинства в Верховной Раде всего за неделю приняли в первом чтении законы «Об основах внутренней и внешней политики», «О судоустройстве и статусе судей», «О всеукраинском референдуме». На каждый из документов можно было бы потратить пару дней, чтобы снять шероховатости и противоречия, но «большевики» берут количеством. Участников коалиции не смущает тот факт, что некоторые нормы законов не соответствуют Конституции, они профессионально, вспомнив обретенные еще при Советском Союзе навыки, «дают план». События в Верховной Раде заставляют вспомнить выражение спикера российской Государственной Думы Бориса Грызлова «Парламент – не место для дискуссий». Впрочем, коллеге Бориса Викторовича, Владимиру Литвину, эта ситуация в законодательном органе явно не по душе. Встревоженный перетягиванием однопартийцев в «региональные» ряды Владимир Михайлович не исключает, что весной следующего года будут проведены досрочные парламентские выборы. На них социологи не дают утешительных для Литвина прогнозов, да и возможностей для эффективного демарша у парламентского председателя почти не осталось.

Собственную оценку дала 100 дням Януковича Юлия Тимошенко. Она в последнее время несколько сбавила обороты и предпочитает не распыляться. Юлия Владимировна была на этот раз весьма красноречивой, отметив «евроинтеграционный треп» президента и «курсе Януковича на Гондурас». Лидер БЮТ уверена, что ее давний оппонент и несостоявшийся союзник Виктор Янукович строит в Украине авторитарную и коррупционную модель управления. Тимошенко подозревает, что через всеукраинский референдум власть попытается закрепить масштабные президентские полномочия в Конституции. Поэтому Юлия Владимировна призывает общественность создать альтернативный проект Конституции, который предусматривал бы возможность референдума о досрочных парламентских и президентских выборах. Надо сказать, что статус «лидера оппозиции», многократно оспоренный другими оппонентами власти, для Юлии Тимошенко оказался не слишком подходящим. Ей бы депутатский мандат или президентское кресло, но пока приходится руководить перерегистрацией бютовских депутатов.

Евгений Магда