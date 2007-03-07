Во Львове кепку Лужкова бросили аж до Урала (фоторепортаж)

17:02, 07 марта 2007
Политика
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Соревнование устроили возле консульства РФ

Привлечь внимание  к обидным и противоправным высказываниям мэра Москвы Юрия Лужкова и других известных российских политиков относительно Украины и Крыма была призвана акция, организованная львовянами возле Генерального консульства России.

Участники мини-чемпионата бросали  копию кепки мэра Москвы к отметкам, которые указывали географические  названия в  России, – «хутор Михайловский», «Москва», «Урал», «Магадан» и другие.

Метки установили в сквере возле консульства РФ
Кепку для метания сопоставляют с оригиналом на фото
Хочется докинуть до Магадана...
Метание кепки - занятие унисекс
Фото Александра Барана
К соревнованию приобщились и фотокорреспонденты
Фото Александра Барана
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