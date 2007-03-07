Во Львове кепку Лужкова бросили аж до Урала (фоторепортаж)

Привлечь внимание к обидным и противоправным высказываниям мэра Москвы Юрия Лужкова и других известных российских политиков относительно Украины и Крыма была призвана акция, организованная львовянами возле Генерального консульства России.

Участники мини-чемпионата бросали копию кепки мэра Москвы к отметкам, которые указывали географические названия в России, – «хутор Михайловский», «Москва», «Урал», «Магадан» и другие.

Фото Александра Барана