Во Львове кепку Лужкова бросили аж до Урала (фоторепортаж)
17:02, 07 марта 2007Политика
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Соревнование устроили возле консульства РФ
Привлечь внимание к обидным и противоправным высказываниям мэра Москвы Юрия Лужкова и других известных российских политиков относительно Украины и Крыма была призвана акция, организованная львовянами возле Генерального консульства России.
Участники мини-чемпионата бросали копию кепки мэра Москвы к отметкам, которые указывали географические названия в России, – «хутор Михайловский», «Москва», «Урал», «Магадан» и другие.
|Отметки установили в сквере возле консульства РФ
|Кепку для метания сопоставляют с оригиналом на фото
|Хочется докинуть до Магадана...
|Метание кепки - занятие унисекс
К соревнованию приобщились и фотокорреспонденты
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