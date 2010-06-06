Участники марша за свободу слова раздавали газету-антиутопию

Представители украинских СМИ по случаю Дня журналиста прошли по центру Киева с Маршем в защиту свободы слова. Акция в рамках движения "Стоп цензуре" началась на Майдане, потом журналисты прошли мимо Кабмина, парламента и здания администрации Президента.

Участники марша передали Януковичу, Азарову и народным депутатам экземпляры газеты-антиутопии "Украинская неправда", датированной 6 июня... 2014 года. Газету также раздавали прохожим, милиционерам, сопровождавшим марш и даже встреченному по дороге замминистра чрезвычайных ситуаций Николаю Герману.

Газету для спикера Владимира Литвина отказались принять охранники Верховной Рады. Журналисты вручат ее сами в рабочий день парламента.

Газету для президента Виктора Януковича принял сотрудник милиции, дежуривший на Банковой. Хотя сначала милиция пыталась не допустить участников марша на улицу Банковую, мотивируя это статусом "режимной зоны". Когда журналисты предъявили удостоверения, сотрудники МВД попытались задержать транспаранты, где по иронии значилось "Свободу не спинити".

Акция продлилась около часа и завершилась без инцидентов.