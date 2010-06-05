В МВД не верят, что харьковские "люди в черном" - незаконное формирование

Министерство внутренних дел Украины осуществит проверку отряда «Муниципальной охраны», который действовал в Харькове во время противостояния между противниками вырубки зеленых насаждений и исполнителями этих работ в парке им. Горького.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК в эфире программы “Большая политика с Евгением Киселевым” на телеканале «Интер».

«То, что сказано, что это незаконное формирование, то я этому не могу верить. Потому что это еще не факт. А мы те все факты, о которых уважаемые господа говорят, проверим. Мы зафиксировали все вызовы в Дзержинский райотдел милиции Харькова», - сказал В.ФАРИННИК.

«В случае, если факты укажут на незаконность деятельности этого отряда, - отметил заместитель министра, - он будет распущен, а виновники – привлечены к ответственности».

“Если это действительно какой-то вооруженный отряд людей, выполнявших функции, которые не имеют права выполнять, то это формирование будет распущено, и будут привлечены к ответственности виновные», - заявил В.ФАРИННИК.

В дискуссии в ходе программы “Большая политика” принимали участие председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН (телемост из Харькова), а также и.о. мэра Харькова Геннадий КЕРНЕС, экс-губернатор, депутат Харьковского областного совета Арсен АВАКОВ, правозащитники и бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ходе вырубки просеки в Харькове в парке культуры и отдыха им. Горького в течение двух последних недель происходили столкновения между защитниками деревьев и исполнителями работ. Телекамеры зафиксировали участие в драках людей в черной одежде с бейджами «Муниципальная охрана» и без них. По словам участников акций протеста, милиция в драки не вмешивалась, однако задерживала лишь участников этих акций, а также правозащитников. В отдельные дни «скорая помощь» несколько раз доставляла травмированных защитников деревьев в больницы.