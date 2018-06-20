Сто дней: успехи или тотальный провал?

Сегодня ровно сто дней, с тех пор, как Виктор Янукович принес президентскую присягу. Как изменилась жизнь украинцев с Януковичем, что позитивный получила Украина? Как изменился сам Янукович? Об этом мы спросили экспертов.

Вадим Карасев, политолог: УКРАИНА ИЗБРАЛА СЕБЕ МЕСТО ПЕРИФЕРИЙНОГО БУФЕРА РОССИИ

Сейчас очень трудно вывести конкретную оценку: позитивную или негативную. Потому что когда страна делает серьезные развороты во внутренней и внешней политике и закладывает новые модели внешне- и внутриполитического развития, то как дать оценку этим первым ста дням? Ведь последствия этих разворотов, поворотов, кульбитов, соглашений, заявлений и действий может оценить только история. Те вещи, которые делал Янукович в первые сто дней, имеют не кратковременные последствия, а долговременные. И окончательную оценку можно будет сделать сделают на исходе двадцати- или даже тридцатилетнего цикла. Хотя бы потому, что одно из резонансных действий нового президента за сто дней – пролонгация ЧФ РФ в Севастополе вплоть до 2042 года. Если учесть возможность продления еще на пять лет, то это фактически до экватора ХХІ века. Если бы президент Янукович действовал в коридоре возможностей, логики государственно-национального курса, который был заложен еще в 1991 году, а затем отформатирован, скорректирован Кравчуком, Кучмой, не говоря уже о Ющенко, тогда в рамках этого национально-государственного курса, национально-государственного политического позиционирования можно было бы оценивать действия президент в чисто функциональном, кассирско-бухгалтерском, арифметическом смысле этого слова, разделяя листик бумаги пополам, на одной стороне ставя плюсы, на другом – минусы. Но такого подарка нам президент не сделал.

До сих пор Янукович делал лишь ревизию принципов, на которых до сих пор развивалась украинская национальная государственность.

Президент всей Украины за эти сто дней действовал лишь как президент своих избирателей. Фактически он возвращает Украину – и в буквальном, и в переносном смысле этого слова – к тем взглядам, стремлениям и желаниям, к тому видению, которое есть у русскоязычных избирателей Востока и Юга Украины, то есть в великорусское геополитическое и культурное ментальное пространство. А с другой стороны – он возвращает много традиций, элементов советского и постсоветского прошлого в риторику, стилистику власти...

Другая часть Украины, я уж не говорю об элите, – против такого возвращения в Россию и в советское прошлое.

Все остальное – штрихи, детали, эпизоды того, что можно составить за эти сто дней. Во-первых – в политической области мы видим депарламентаризацию – снижение роли Верховной Рады и вообще политических институтов. А зачем все остальное, когда есть президент, который хочет руководить страной единолично?! Это и есть один из успехов Януковича, который одним махом, пренебрегая законами, восстановил советско-президентскую вертикаль, через которую он и будет руководить страной.

О газе и флоте много уже сказано. Отказ от НАТО, провозглашение внеблокового статуса – это фактически снятие любой ориентации на вступление в глобальные структуры безопасности...

В целом идея внеблоковости и рассмотрения НАТО как блока – идея архаичная, абсолютно нехарактерная до ХХІ века. Блоки были во времена Холодной войны. Сегодня НАТО – это военно-политическое управление мировыми процессами, это страны Запада. Поэтому Украина избрала себе место периферийного буфера России.

Потому этот внешнеполитический разворот будет иметь достаточно серьезное значение и последствия в будущем. Мы фактически отказались от своей доли акций в управлении мировыми политическими процессами.

Еще долго можно говорить о реформах в гуманитарной политике. Поэтому эти сто дней могут иметь для Украины эпохальное значение.

Дмитрий Корчинский, публицист: ЯНУКОВИЧ УЖЕ ПОХОЖ НА ПАМЯТНИК ЯНУКОВИЧУ, ЕМУ СНОСИТ КРЫШУ ОТ «УСПЕХОВ» Сто дней Януковича при власти показали, что предыдущие двадцать лет украинской независимости прошли для нас даром, мы не воспользовались возможностями и не вырастили гражданское общество, способное к сопротивлению.

За сто дней произошло отрезвление общества, которое поняло, что все нужно начинать сначала, из точки отсчета – в 1991 году.

Что позитивного? Мы ждали намного больше арестов, но их произошло меньше. Мы также ждали больше убийств от милиции, но милиция убила лишь несколько невинных людей.

Стал ли Янукович лучше выглядеть? Ясно, что он стал вальяжнее. Теперь Янукович «шествует стопами», как это писалось в древнерусских летописях. Но это со всеми начальниками происходит, потому что люди сильно меняются, когда их отправляют в отставку или они проигрывают выборы, и опять меняются, когда опять занимают должность. Когда человек становится на должность, он бронзовеет. И конечно, Янукович уже похож на памятник Януковичу. Ему сносит крышу от его «успехов».

Стал ли он более красноречив? Мы же любим Януковича не за красноречие, а за «простоту и близость к народу»...

Ксения Ляпина, народный депутат НУ–НС («Наша Украина»): МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШИТЬ ТЕРАКТ За сто дней произошло возвращение к темным сторонам советского прошлого.

Прежде всего – это дуальное мировосприятие: очень правильные, самые демократические заявления и абсолютно противоположная реальность. Это главное ощущение от того, что произошло.

Мы наблюдали кардинальные изменения внешнеполитического курса, фактически полный переход в сферу управления Кремля, однако под бурные заявления о «светлом будущем» в Европейском Союзе.

Мы слышали прекрасные заявления о либеральной экономике, об уменьшении нагрузки на бизнес и т.п., а в жизни происходят полностью противоположные вещи: давление налоговой усилилось, не принимаются декларации с убытками, ограничивается перенос убытков за прошлые периоды. То есть уже видны признаки террора со стороны налоговой. Они на данный момент закреплены законом, который провело правительство Азаров. Сомневаюсь, что это было сделано вопреки воле Януковича. Теперь они могут не руководствоваться законом о проверках, ни о чем никого не предупреждать. Вот такое ЧК с колоссальными полномочиями.

По моему мнению, это существенно ухудшает климат в Украине, и на это сегодня жалуются предприниматели, но это все происходит под бравурный бой барабанов, что все у нас будет очень либерально и очень хорошо.

Мы не пришли вчера на выступление Януковича во дворец «Украина», потому что нам незачем слушать художественные чтения. Мы и сами неплохо читаем. Вместо этого мы попали в окружение милиции. В тот момент, когда Янукович бравурно бил в барабан и кричал, что повысит права оппозиции, оппозиционной партии «За Украину» не дали провести маленькую акцию, такой себе флеш-моб под названием «Лапша и мыльные пузыри от Януковича». Они никакой террористической угрозы, о чем говорил Левочкин, точно не представляли, потому что мыльными пузырями и лапшой этого невозможно сделать. У нас даже яиц в этот раз не было.

То есть в Украине происходит такой аля-Кремль: нельзя, потому что нельзя.

Виктор Небоженко, политолог: ОРИЕНТАЦИЯ ЯНУКОВИЧА НА ПУТИНА И КРЕМЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО СКОРО ОН НЕ БУДЕТ НУЖДАТЬСЯ В ПАРТИИ РЕГИОНОВ Эти сто дни показали, в какую сторону будет формироваться режим личной власти Януковича.

Первая, очень важна характеристика – принципиальный разрыв между делами и словами. Это такой принцип формирования режима власти.

Слова, программы живут своей жизнью, а экономическая практика президента – своей.

Второе – резкий поворот в сторону России, даже не России, а Кремля, на унизительных, я бы сказал, колониальных условиях. При этом нужно отдать должное, что Кремль и правительство Януковича на первое место ставят не геополитику, а быстрые и простые коррупционные схемы.

Дальше – сдача ликвидных отраслей экономики Украины.

За эти сто дней видно, как Янукович нацелен на формирование административной силовой вертикали. Такие знаменитые «сталинские тройки», начиная от Киева, заканчивая маленьким районом. Губернатор, начальник милиции и прокурор будут решать все экономические, культурные и политические проблемы региона.

Сегодня уровень законодательного органа Украины находится на уровне 1992 года, то есть парламент отброшен на 20 лет назад. Но обратите внимание: это произошло не силовым методом, а исходя из политической расстановки. Парламент сам сдал свои полномочия президенту.

На мировой арене мы стали выглядеть, как люди, которые не могут свести действия со словами. Например, как можно говорить о внеблоковом статусе, когда в Украине находится военно-морская база, ведущая военные действия с соседним государством – Грузией?!

Все дипломаты прекрасно понимают, что Янукович пытается обмануть мировое сообщество или просто не понимает слов «внеблоковый статус Украины».

Стал ли он лучше выглядеть? Нет. Нужно отдать ему должное, что он не пытается стать лучшим. Более того, он не скрывает, что не собирается ориентироваться на ту часть Украины, которая не голосовала за него, а это свыше 50 процентов. Также не собирается считаться с теми, кто его поддержал.

Как по мне, такая ориентация Януковича на Путина и Кремль свидетельствует о том, что вскоре он не будет нуждаться и в Партии регионов. То есть я не вижу, чтобы он хотел понравиться своим или чужим. Идет простое формирование единоличной власти.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: УЖЕ СЕГОДНЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ НАС НАЗЫВАЮТ «БЛЕДНОЙ ТЕНЬЮ МОСКВЫ» Скажу о внешнем векторе. Те две вещи, о которых говорят как о «прорывах», – харьковские газо-флотские соглашения и новые принципы внутренней и внешней политики, – это неудачи. Почему?

Что касается первого, давно все сказано. Что касается второго, то здесь вопрос более системного и глобального характера. В новом законе о внешнем векторе написано много правильных вещей - это то, что было давно отработано и давно известно. Но есть два момента неприемлемых – внеблоковость и отказ от вступления в НАТО.

Что означает внеблоковость? Очевидная внешнеполитическая неопределенность. Как говорится, моя хата скраю. Нельзя забывать, что сегодня мы живем в глобализированном мире.

Внеблоковость – это пребывание Украины в серой зоне опасности. Потому что те гарантии, которые мы получили по Будапештскому меморандуму - бумажные гарантии. Чтобы как-то выйти из серой опасности, нужно тратить до 150 миллиардов гривен. Это то, что сегодня делает внеблоковая Швеция. У нас есть такие деньги? Нет.

Поэтому мы и дальше будем двигаться в сторону разоружения и незащищенности.

Эта команда раньше голосовала за вступление в НАТО. Теперь – наоборот. Такая непоследовательность приведет к потере внешнеполитической предсказуемости. Мы превращаемся в партнера непредсказуемого характера. Как следствие – нам меньше будут доверять, и наша внешняя политика превратится в политику выжидания.

Мы теряем свое внешнеполитическое лицо. Уже сегодня за рубежом нас называют «бледной тенью Москвы». Это национальный интерес?..

Оксана Забужко, писательница: СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ, КОТОРОГО ДЕРГАЕТ ЗА ВЕРЕВКУ МОСКОВСКИЙ КЛОУН Господи Боже, ну как можно прокомментировать сто дней Януковича?! Это слон в посудной лавке с московским клоуном, который дергает за веревку.

Ну что еще тут можно добавить? Достаточно посмотреть на него, больше ничего. На каждом шагу поразительная, вопиющая, отчаянная, комичная, гротесковая и еще какая угодно неадекватность и просто элементарное несоответствие той должности, которую в силу исторических условий этот мужчина занял. Он не знает, что с ней делать. Поэтому, склонив голову, выполняет все распоряжения кремлевского сюзерена, абсолютно не осознавая всей абсурдности и несоответствия украинским реалиям.

Поэтому все его шаги не отсюда, они абсолютно инородные, начиная от раздачи портфелей, заканчивая Харьковскими соглашениями.

Господа, опомнитесь, если вы говорите о демократии, то не принимайте кулуарных решений!

Но они этого не понимают...

Ну, как он может лучше выглядеть, если на каждом шагу не попадает ногой в стремена?! Тот конь, который называется Украина, стоит себе отдельно, а он, бедолага, каждый раз, пытаясь сесть в седло, оказывается задом наперед, включая стрелецкую песню, под которую вчера выходил во дворце “Украина”: «Пане сотник, що сі стало». Он хоть текст знает, под который выходил? «Пане сотник, що сі стало, що в нас грошей дуже мало? За чиї ж ви гроші пили і дівчаточок любили? Уважайте командире, щоб не злетіли ковніри!..» Ковниры, которые, прошу прощение, рубились вместе с головами.

То есть человек не понимает самого комизма ситуации. Это тот же венок только в соответствующем семантическом украинском поле, которым он абсолютно не владеет. Он как заплата...

Эта вся ситуация настолько гротесковая, несоответствующая, что не знаешь – смеяться или плакать.

Надеюсь, украинцы наконец спохватятся и поймут, что представляет собой эта, прошу прощения, политическая «элита». Мне в последнее время приходится повторять, что украинская политическая элита – это как морская свинка. Она и не морская, и не свинка.

Нельзя назвать людей элитой, когда они стоят ниже по своему интеллекту рядового украинца. Наша элита и не политическая, поскольку, что такое политика, они не знают. Они знакомы только с дерибаном бюджета.

Леонид Кравчук, первый Президент Украины: МЫ С КУЧМОЙ УДИВЛЯЛИСЬ: А ГДЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ И КАДРЫ?

Есть страна, а есть люди. Я всегда исхожу из того, изменилась ли жизнь конкретного человека? Ничего не изменилось. Люди как жили, так и живут.

Да, есть попытки повлиять на порядок, организацию, дисциплину. И в этом плане новая власть предприняла определенные позитивные шаги: власть сформирована, выстроена вертикаль. То есть система есть. Совершенна ли она, покажет ли свою эффективность, или не покажет? Будем говорить об этом позже.

Но результатов пока нет никаких. Мы же хотим оценивать не декларациями, не подписанными документами, а конкретными фактами из жизни человека и государства.

Мне жаль журналистов, которые хотят услышать что-то конкретное об этих ста днях. Но тут пока не о чем говорить!

Мессиджи звучат неплохие, но они и у предыдущих президентов были не хуже.

И зачем было вчера в который раз говорить о «плохих оранжевых»? Прекратить нужно это, потому что и там были хорошие вещи. Скажем, Тимошенко выдержала невероятный кризис. Это было очень тяжело для нее. Но она удержала страну, так давайте не забывать об этом и говорить правду...

Во дворце “Украина” я сидел рядом с Леонидом Кучмой. Когда слушали Януковича, он говорит: а где мы возьмем деньги на все это? Я говорю: а где мы возьмем людей? Янукович говорил о какой-то зимней Олимпиаде в Карпатах (смеется. – Авт.). Я Кучме сказал: «Думаю, что после Евро-2012 нам больше никто никогда не даст что-то организовать». В конечном счете, чтобы притащить людей в Карпаты, нужны сами Карпаты изменить. У нас нет ни сил, ничего.

Ну, это такое красивое пожелание от Януковича. Как и «олигархи будут стоять в очереди». Что за очередь имеется в виду? Если честно, то они ее купят.

Опросила Ксеня Лесив