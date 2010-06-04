Янукович не пойдет на усиление Азарова, потому что у него на уме выборы-2012

«Четкое распределение полномочий между Президентом, Кабмином и ВР», «открытые списки в ВР», «ликвидация депутатских льгот», «создание исполкомов при местных советах» и «избрание местной власти на местах» — эти предвыборные обещания перестали быть актуальными для команды Виктора ЯНУКОВИЧА после перекраивания Регламента ВР и формирования коалиции «тушек». Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», проанализировав итоги первых ста дней работы новой власти.

Как отмечает издание, почти половина областей получила губернаторов-«варягов», что выглядит просто насмешкой над одним из предвыборных обещаний В.ЯНУКОВИЧА - избрание местной власти на местах, а не назначение из Киева. Никто не спешит выполнять и другое обещание - создание исполкомов при местных советах. Понятно, что В.ЯНУКОВИЧУ совсем не нужен сомнительной лояльности исполком, например, во Львовском облсовете.

Что же касается окончательного и бесповоротного разграничения полномочий Президента, Кабмина и ВР, то, по мнению «Комментариев:», Президенту, который находится на вершине пирамиды, в основе которой находятся коалиция «тушек» и Кабмин Николая АЗАРОВА, совсем не нужно что-то «четко разграничивать». Тем более сомнительно, что В.ЯНУКОВИЧ, который держит в голове парламентские выборы-2012, захочет пойти на усиление Кабмина, которого он добивался в 2006 году в должности премьера.

В то же время, отмечает еженедельник, властная команда заботится о выгодных ей реформах. Так, чтобы создать Партии регионов самые комфортные условия в будущей местной предвыборной гонке, появилась идея о проведении выборов в местные сельские, поселковые и городские советы по мажоритарной системе, а в райсоветы и облсоветы - по мажоритарно-пропорциональной. Такая схема позволит ПР в тех регионах, где у нее не было ни одной местной фракции, раздобыть коалиции уже не из «тушек», а из честных мажоритарщиков, делают вывод «Комментарии:».

Детальнее о ходе выполнения предвыборных обещаний Президента в экономике и социальной сфере на сайте www.comments.ua